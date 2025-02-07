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В Севастополе полиция разоблачила мошенника-застройщика

Глупость и отвага… В Севастополе задержали местного жителя, подозреваемого в серии краж и разбое

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:27 07.02.2025

Злоумышленником оказался 20-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления. В результате его противоправной деятельности причинён материальный ущерб на сумму более 70 тысяч рублей.

В январе сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району уже задерживали фигуранта, подозреваемого в четырех кражах из разных торговых точек.  Находясь под домашним арестом, он сумел повредить электронный браслет, сбежать и продолжить противоправную деятельность – в тот же день он снова незаконно проник в магазин бытовой техники. Подозреваемый всегда использовал одну схему: разбивал камнем окно и проникал в торговые павильоны. Его добычей становились денежные средства из касс, продукты питания и алкоголь, а в день побега список пополнился музыкальными колонками стоимостью 40 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

Но и на этом злоумышленник не остановился. Прихватив с собой нож, он зашёл в супермаркет и срезал стоящую там коробку с благотворительными пожертвованиями. Когда персонал магазина попытался его остановить, он пригрозил им и скрылся.

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Вскоре оперативники повторно установили местонахождение и задержали подозреваемого. На этот раз судом ему была избрана мера пресечения – заключение под стражу.

Собранные сотрудниками полиции материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения. В действиях задержанного усматриваются признаки преступлений, предусмотренных п. «б, в» ч.2 ст.158 «Кража» и ч.2 ст.162 «Разбой». Санкции статей предполагают наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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