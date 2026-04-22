Глупые деточки скучали… В Ялте малолетки подожгли бельё, которое сушилось на улице

В Ялте двое подростков от скуки подожгли постельное белье, которое сушилось на улице. Полиция установила личности правонарушителей – ими оказались брат и сестра. Об этом сообщили в полиции Крыма. Отмечается, что в ходе интернет-мониторинга правоохранители обнаружили видеозапись, на которой несовершеннолетние подожгли постельное белье, которое сушилось на улице. Владельцы постельных принадлежностей заметили возгорание и предотвратили распространение огня на близлежащие строения.
Сотрудники ялтинской полиции установили личности нарушителей. Ими оказались брат и сестра – 12-летний мальчик и 11-летняя девочка, которые объяснили, что им было скучно и они решили устроить шалость, – рассказали в полиции.
Теперь в отношении родителей несовершеннолетних составлен протокол по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Санкция предусматривает предупреждение или наложение штрафа в размере от 500 до 2000 рублей.
источник: РИА Новости Крым
