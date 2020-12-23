Год со дня запуска первого пассажирского поезда по Крымскому мосту: цифры и факты

23 декабря 2019 года, в 14:00 в Крым отправился первый пассажирский поезд «Таврия» по маршруту «Санкт-Петербург – Севастополь». В режиме телемоста Президент России Владимир Путин принимал участие в отправлении первого поезда. В первом рейсе из Санкт-Петербурга в Крым отправилось 383 пассажира, всего на борту поезда проследовало около 800 пассажиров.

За год курсирования поездами, следующими в Крым перевезено более 1 100 000 путешественников, 75 % из них увидели Крымский мост, все «Таврии» выполнили 2 290 рейсов и проехали более 5 300 000 километров. Об этом сообщает пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс» – оператора железнодорожных перевозок в Крым.

За год курсирования поездом № 7/8 Санкт-Петербург – Севастополь перевезено более 330 000 пассажиров и совершено 265 оборотных рейсов.

Большую часть проездных документов пассажиры приобретали на сайте компании-перевозчика grandtrain.ru (40%), в кассах дальнего следования (40%) и через другие каналы продаж (20%).

С декабря прошлого года было обеспечено постоянное железнодорожное пассажирское сообщение с Крымом на двух маршрутах: «Москва – Симферополь» и «Санкт-Петербург – Севастополь».

Обеспечивая пассажирские перевозки с декабря 2019 года и несмотря на сложности текущего года, мы развернули маршрутную сеть, увеличив количество направлений с 2-х до 16-ти, также развиваем новые направления деятельности, в том числе туристической направленности, — рассказал генеральный директор транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов.

Общая протяженность всех маршрутов поездов «Таврия» составляет более 40 000 км. железнодорожных путей по стране. В летний сезон на полуостров Крым поезда курсировали по 13 маршрутам, всего компанией-перевозчиком «Гранд Сервис Экспресс» было разработано и запущено 16 направлений, охватывая более 200 станций и 4 часовых пояса. На текущий момент поезда «Таврия» курсируют по 10 направлениям.

Летом 2020 года поезда «Таврия» связали Симферополь с Кисловодском, Екатеринбургом, Вологдой, Адлером, поезда отправились из Санкт-Петербурга, Москвы в Севастополь и Евпаторию и обратно. Из Пскова до Евпатории были запущены беспересадочные вагоны. Движение поездов «Таврия» по новым направлениям в Крым началось с открытием курортного сезона на полуострове Крым. В октябре города Смоленской, Брянской и Орловской областей объединены маршрутом поезда «Таврия» «Смоленск – Симферополь».

В преддверии новогодних праздников компания «Гранд Сервис Экспресс» продлила маршруты курсирующих поездов «Таврия» «Симферополь – Екатеринбург» до Перми, Омска и Тюмени, а также запустила новые маршруты «Симферополь – Астрахань» и «Москва – Адлер».

Несмотря на сложности этого года поезда «Таврия» продолжали курсировать по графику, обеспечивая транспортное сообщение полуострова Крым с материком.

Самым популярным направлением по итогам года стал маршрут «Москва – Симферополь», из региональных – участок «Саратов – Симферополь». Каждый пятый пассажир поездов «Таврия» – ребёнок, следовавший к месту отдыха с родителями. В поезде у проводника чаще всего заказывают чай с печеньем, а в качестве сувенира предпочитают эксклюзивный магнит с достопримечательностями Крыма.

В парке компании–перевозчика современные двухэтажные и одноэтажные вагоны, которые оснащены всем необходимым оборудованием. У каждого места имеется личное освещение с двумя режимами освещения, настраиваемые индивидуально, а также розетки для подзарядки мобильных устройств. В автоматическом режиме работает климат – контроль. В вагонах имеются биотуалеты. В составе поездов «Таврия» курсируют вагоны–рестораны с широким ассортиментом блюд русской и европейской кухни. Всего за год курсирования поездов в Крым и обратно в вагонах–ресторанах было заказано 200 тысяч блюд и более 140 000 напитков, из которых 46% были безалкогольными. Самым популярным блюдом на первое по итогам года стал борщ. На второе пассажиры предпочитали бефстроганов с картофельным пюре, а на десерт яблочный штрудель с мороженым, — отмечает пресс-служба компании.

Комфорт и безопасность в поездке поддерживают сотрудники поездной бригады. За год численность персонала выросла в 2,5 раза — до 1 460 человек. Средний возраст сотрудника поездной бригады – проводника – 37 лет, в равных долях в поездах «Таврия» работают мужчины и женщины.

Компания «Гранд Сервис Экспресс» работает над повышением качества сервиса и транспортной доступностью Крыма, предлагая в пути стандартные сервисы и услуги, также развивает новые направления деятельности.

В рамках работы по повышению качества услуг летом текущего года реализован новый функционал на сайте компании. Пассажирам поездов «Таврия» стали доступны удобные стыковочные маршруты пригородными поездами. В курортный сезон была доступна услуга по автобусным маршрутам до курортов Крыма от железнодорожных станций.

График движения пригородных поездов Южной пригородной пассажирской компании на территории полуострова Крым позволяет осуществлять удобную пересадку пассажирам поездов «Таврия», прибывающих в Симферополь из Москвы поездом № 27. Расписание экспресс-маршрутов Севастополь – Евпатория составлено таким образом, что пассажирам удобно добраться до Севастополя и Евпатории на комфортабельных электропоездах, — уточнили в «Гранд Сервис Экспресс».

Для удобства планирования путешествий в поездах «Таврия» реализуются карты путешественника республиканской бонусной программы «Карта гостя Крыма и Севастополя». Она позволяет посещать более 300 объектов на полуострове бесплатно или со скидкой без очереди.

Также этом году поезд 53/54 отметил своё 15-летие. 15 июля 2005 в первый рейс отправился поезд «Гранд Экспресс».

Сегодня поезд «Гранд Экспресс» – это два состава из 14 пассажирских вагонов и свыше 10 классов обслуживания. Вагон-ресторан «Рестогранд» – гордость поезда. Составы отправляются ежедневно по удобному ночному расписанию из центра обеих столиц.