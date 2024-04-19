Голосование по выбору территории под благоустройство подходит к финишу. Ялтинцев призывают активизироваться

Парк «Ясная Поляна» в Гаспре

https://91.gorodsreda.ru/objects/improvement/47908

Общественный парк в пгт Гурзуф в р-не ул. Приветная

https://91.gorodsreda.ru/objects/improvement/49202

Сквер «Городской сад» в Ялте

https://91.gorodsreda.ru/objects/improvement/47923

Несмотря на то, что времени осталось немного, ялтинцы ещё могут повлиять на окончательные результаты. Отдать свой голос за ту, или иную территорию можно только один раз как на платформе https://91.gorodsreda.ru/ (регистрация на сайте «Госуслуги» обязательна), либо с помощью волонтёров, которые ежедневно, включая выходные дни, работают в людных местах муниципалитета, а также выезжают в организации и на предприятия. Узнать волонтёров можно по экипировке с символикой голосования и бейджам. Принять участие в голосовании могут все жители России старше 14 лет.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта