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Голосование по выбору территории под благоустройство подходит к финишу. Ялтинцев призывают активизироваться
фото: пресс-служба администрации Ялты

Голосование по выбору территории под благоустройство подходит к финишу. Ялтинцев призывают активизироваться

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:47 19.04.2024

До завершения голосования по выбору территории, которая будет благоустроена в 2025-м году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» осталось 12 дней.

В голосовании по выбору территории под благоустройство в 2025-м году по данным на четверг, 18 апреля, приняли участие свыше 112 тысяч крымчан, в том числе более 20 тысяч ялтинцев. Напомним, что в этом году в голосовании участвуют три общественных пространства, одно из которых будет благоустроено в 2025-м году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Узнать подробнее о голосовании можно пройдя по следующим ссылкам:

Парк «Ясная Поляна» в  Гаспре 

https://91.gorodsreda.ru/objects/improvement/47908

Общественный парк в пгт Гурзуф в р-не ул. Приветная

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https://91.gorodsreda.ru/objects/improvement/49202

Сквер «Городской сад» в Ялте

https://91.gorodsreda.ru/objects/improvement/47923 

Несмотря на то, что времени осталось немного, ялтинцы ещё могут повлиять на окончательные результаты. Отдать свой голос за ту, или иную территорию можно только один раз как на платформе https://91.gorodsreda.ru/ (регистрация на сайте «Госуслуги» обязательна), либо с помощью волонтёров, которые ежедневно, включая выходные дни, работают в людных местах муниципалитета, а также выезжают в организации и на предприятия. Узнать волонтёров можно по экипировке с символикой голосования и бейджам. Принять участие в голосовании могут все жители России старше 14 лет.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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