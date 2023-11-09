Горел камыш, деревья гнулись… МЧС Крыма напоминает об опасности «ландшафтных» пожаров

МЧС Крыма предупреждает: в условиях особого противопожарного режима не пренебрегайте правилами пожарной безопасности!

Вчера, в 17:06 на оперативный пульт «Пожарной охраны Республики Крым» поступил сигнал о пожаре в районе села Горностаевка (Ленинский район). За пределами населенного пункта, на открытой территории здесь горел камыш. Из-за сильного порывистого ветра возникла угроза распространению огня на расположенные неподалеку строения.

Сотрудники МЧС оперативно подали ствол «Б», а также с помощью хлопушек и ранцев «Ермак», в течение 1,5 часов ликвидировали возгорание. Площадь «ландшафтного» пожара составила 900 кв. метров. Благодаря оперативной работе огнеборцев удалось избежать дальнейшего «перехода» огня. Пострадавших нет, — сообщили в МЧС РК.

Также вчера сотрудники чрезвычайного ведомства ликвидировали возгорание сухой растительности вблизи села Угловое в Бахчисарайском районе.