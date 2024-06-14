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Горим-загораем? 63 «ландшафтных» пожара в у с начала июня – статистика тревожная

Горим-загораем? 63 «ландшафтных» пожара в Крыму с начала июня – статистика тревожная

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 14:38 14.06.2024

За прошедшие сутки возгорания были ликвидированы в Бахчисарайском, Джанкойском и Красногвардейском районах.

С начала лета ежедневно сотрудники подразделений пожарной охраны в Крыму выезжают на тушение сухой травы. Основной причиной «ландшафтных» пожаров является пренебрежение гражданами правил пожарной безопасности.

Вчера дежурный расчёт ПЧ пгт. Научный ликвидировал пожар на открытой территории в с. Скалистом Бахчисарайского района на площади 60 кв. м. Пожарная часть с. Пятихатка выезжала на тушение возгорания сухой травы в с. Ровное Красногвардейского района на площади 280 кв. м. В с. Ближнегородском Джанкойского района пожар был ликвидирован силами сотрудников ПЧ с. Рощино на площади 80 кв. м, — сообщили в МЧС РК.

Крымские пожарные напоминают, что неконтролируемое горение сухой растительности может привести к печальным последствиям:

  • Возгорание может перерасти в крупный пожар, распространиться на лесной массив.
  • Огонь несёт угрозу домам, объектам инфраструктуры, сельхозугодьям и т. д.
  • Зола не проникает в почву, оставаясь на поверхности или смываясь дождём в реки и водоёмы.
  • Огонь повреждает молодые побеги травы, уничтожает почки и семена растений.
  • Гибнут полезные микроорганизмы, насекомые, черви, мелкие млекопитающие, гнездовья и кладки птиц.
  • Пламя уничтожает молодую древесную поросль.
  • Воздух загрязняется углеводородами, золой, углекислым и угарным газами.
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Во избежание этого, необходимо соблюдать следующие правила пожарной безопасности:

  • у каждого жилого строения установите ёмкость с водой и огнетушитель;
  • скосите сухую прошлогоднюю растительность на территории своего участка и вблизи него;
  • не оставляйте на открытых площадках вблизи строений емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями горючими газами;
  • в случае расположения земельного участка вблизи лесного массива обеспечить работы по созданию противопожарных минерализованных полос;
  • не разрешайте детям играть со спичками, зажигалками и другими источниками открытого огня, ведь детская шалость – одна из самых частых причин возникновения пожаров.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить «112»!

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