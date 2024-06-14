Горим-загораем? 63 «ландшафтных» пожара в Крыму с начала июня – статистика тревожная

С начала лета ежедневно сотрудники подразделений пожарной охраны в Крыму выезжают на тушение сухой травы. Основной причиной «ландшафтных» пожаров является пренебрежение гражданами правил пожарной безопасности.

Вчера дежурный расчёт ПЧ пгт. Научный ликвидировал пожар на открытой территории в с. Скалистом Бахчисарайского района на площади 60 кв. м. Пожарная часть с. Пятихатка выезжала на тушение возгорания сухой травы в с. Ровное Красногвардейского района на площади 280 кв. м. В с. Ближнегородском Джанкойского района пожар был ликвидирован силами сотрудников ПЧ с. Рощино на площади 80 кв. м, — сообщили в МЧС РК.