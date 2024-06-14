Горим-загораем? 63 «ландшафтных» пожара в Крыму с начала июня – статистика тревожная

За прошедшие сутки возгорания были ликвидированы в Бахчисарайском, Джанкойском и Красногвардейском районах.
С начала лета ежедневно сотрудники подразделений пожарной охраны в Крыму выезжают на тушение сухой травы. Основной причиной «ландшафтных» пожаров является пренебрежение гражданами правил пожарной безопасности.
Вчера дежурный расчёт ПЧ пгт. Научный ликвидировал пожар на открытой территории в с. Скалистом Бахчисарайского района на площади 60 кв. м. Пожарная часть с. Пятихатка выезжала на тушение возгорания сухой травы в с. Ровное Красногвардейского района на площади 280 кв. м. В с. Ближнегородском Джанкойского района пожар был ликвидирован силами сотрудников ПЧ с. Рощино на площади 80 кв. м, — сообщили в МЧС РК.
Крымские пожарные напоминают, что неконтролируемое горение сухой растительности может привести к печальным последствиям:
- Возгорание может перерасти в крупный пожар, распространиться на лесной массив.
- Огонь несёт угрозу домам, объектам инфраструктуры, сельхозугодьям и т. д.
- Зола не проникает в почву, оставаясь на поверхности или смываясь дождём в реки и водоёмы.
- Огонь повреждает молодые побеги травы, уничтожает почки и семена растений.
- Гибнут полезные микроорганизмы, насекомые, черви, мелкие млекопитающие, гнездовья и кладки птиц.
- Пламя уничтожает молодую древесную поросль.
- Воздух загрязняется углеводородами, золой, углекислым и угарным газами.
Во избежание этого, необходимо соблюдать следующие правила пожарной безопасности:
- у каждого жилого строения установите ёмкость с водой и огнетушитель;
- скосите сухую прошлогоднюю растительность на территории своего участка и вблизи него;
- не оставляйте на открытых площадках вблизи строений емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями горючими газами;
- в случае расположения земельного участка вблизи лесного массива обеспечить работы по созданию противопожарных минерализованных полос;
- не разрешайте детям играть со спичками, зажигалками и другими источниками открытого огня, ведь детская шалость – одна из самых частых причин возникновения пожаров.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить «112»!
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