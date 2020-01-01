«Горячая пятерка» событий в Крыму в 2019 году, когда сотрудники полиции спасли людей

По итогам 2019 года пресс-служба МВД по Республике Крым составила «Горячую пятерку» случаев спасения людей, помощи в сложных жизненных ситуациях, невероятного и непредсказуемого стечения обстоятельств, которые позволили сотрудникам полиции стать «ангелами-хранителями» для граждан. В рейтинг включены геройские поступки сотрудников органов внутренних дел Крыма, которые получили наибольший общественный резонанс и одобрение граждан в социальных сетях.

Феодосийские полицейские спасли пожилую женщину на пожаре.

В мае 2019 года участковые уполномоченные полиции ОМВД России по городу Феодосии капитан полиции Максим Никитин и капитан полиции Алексей Ананьин спасли пенсионерку из горящего дома. Приехав в пригородный посёлок Щебетовка для проведения обыска по постановлению суда, сотрудники полиции увидели дым, поднимающийся над одним из частных домов, а также услышали крики о помощи. Они незамедлительно сообщили о пожаре в экстренные службы, а сами поспешили на помощь. Полицейские зашли в задымлённое помещение и увидели пожилую женщину, которая не могла выйти самостоятельно. Часть одежды на пострадавшей уже горела. Мужчины оперативно сбили пламя и вынесли женщину на улицу. При помощи подручных средств Максим Никитин и Алексей Ананьин до приезда пожарного расчёта самостоятельно сдерживали распространение огня. Тем временем их коллеги, чуть позже прибывшие на место происшествия, во избежание взрыва перекрыли газ и обесточили дом. Пожилая женщина была передана экипажу скорой медицинской помощи.

В Алуште сотрудники Госавтоинспекции пришли на помощь женщине, оказавшейся за перилами моста.

Поздним вечером 22 мая сотрудники алуштинской полиции помогли 50-летней женщине, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. Находясь на суточном дежурстве, инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД ОМВД России по г.Алуште капитан полиции Андрей Артюшкин и лейтенант полиции Мухмеддин Коригов, проезжая по одной из улиц в центре города, увидели скопление людей, а также женщину, которая перелезла через перила моста. Сотрудники полиции поспешили к несчастной. Постоянно разговаривая с ней, напарники, используя уговоры, максимально приблизились к ней и неожиданно схватили её за руки. Однако заплаканная женщина начала кричать и пыталась высвободиться. Тогда лейтенант полиции Мухмеддин Коригов перелез через перила и, держась одной рукой, дал возможность своему коллеге благополучно вытащить ее на пешеходную часть моста. Сотрудники полиции вызвали бригаду скорой медицинской помощи и передали несчастную под их присмотр. После происшествия сотрудники дорожной полиции продолжили нести службу согласно суточному дежурству — осуществлять надзор за дорожным движением в городе.

С голыми руками на пистолет: в Симферопольском районе полицейский в свободное от службы время спас супругов-пенсионеров от вооруженного разбоя.

В Симферопольском районе врио начальника отделения полиции №1 в пгт. Гвардейское капитан полиции Тимур Ислямов пресек разбойное нападение на домовладение пожилой женщины. В ночное время полицейскому на телефон позвонила 68-летняя жительница села Новоандреевское, которая сообщила, что трое мужчин сломали замок входной двери, проникли в дом и пытаются завладеть ее имуществом. Спустя несколько минут Тимур Ислямов прибыл на место происшествия. В одной из комнат полицейский увидел драку между мужем потерпевшей и нападавшими, в руке одного из которых был пистолет. Капитан полиции, применив приемы боевого самбо, обезоружил и задержал одного из злоумышленников. Его сообщникам первоначально удалось скрыться на автомобиле. При дальнейших разбирательствах ранее судимый 50-летний житель одной из стран ближнего зарубежья признался, что совершил вооруженное нападение совместно с земляками, которых накануне встретил в Симферополе. С места преступления изъяты травматический пистолет, принадлежащий налетчикам, а также приспособления, которые использовались подозреваемыми для незаконного проникновения в жилище. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий оба скрывшихся соучастника разбойного нападения были задержаны.

В Евпатории полицейские спасли двух человек из горящей квартиры.

20 марта в дежурную часть евпаторийской полиции по телефону «102» поступило сообщение о том, что в одном из домов по проспекту Ленина произошло задымление. На место происшествия незамедлительно был направлен ближайший автопатруль полиции, информация передана в МЧС. Уже через несколько минут наряд был около места возгорания. Дым шел из окна квартиры, расположенной на шестом этаже. Поднявшись на лестничную площадку, прапорщик полиции Расим Алимов почувствовал резкий запах гари и дыма, исходящий из-за деревянной двери. На звонки и стук никто не реагировал. Мгновенно сориентировавшись в ситуации, полицейский ногой выбил дверь и вбежал в квартиру.

В помещении было много дыма, дышать было тяжело, — рассказывает патрульный. – Я громко крикнул «Есть кто живой?» и в ответ из кухни услышал голос. Там я увидел на полу задыхавшегося мужчину, который самостоятельно не мог передвигаться, я помог ему выбраться на лестничный пролет, после чего спросил, есть ли еще кто-то в квартире. Пострадавший сообщил о том, что в дальней комнате находится его приятель. К этому моменту находиться в квартире было невозможно: едкий дым разъедал глаза, обжигал нос и легкие.

В это время старший сержант полиции Сергей Попов страховал напарника на лестничной площадке и начал эвакуацию людей.

На шум вышла соседка, тогда я попросил ее дать смоченное водой полотенце и, прикрыв лицо, снова вошел в квартиру, — вспоминает прапорщик полиции Расим Алимов. – Из комнаты виднелись языки пламени. На кровати лежал мужчина. Стоять было невозможно из-за сильного жара и копоти, я почти ползком стянул его с кровати и потащил к выходу. Только на свежем воздухе гражданин отдышался и пришел в себя.

В день Рождества Бахчисарайском районе сотрудники полиции, находящиеся вне службы, оказали помощь женщине-водителю, которая попала в ДТП и ударилась головой.

7 января в Бахчисарайском районе 59-летняя женщина-водитель, не справившись с управлением на заснеженной горной трассе, на скорости вылетела за пределы проезжей части. В районе села Маловидное автомобиль КIА из-за сложных погодных условий занесло на обочину, после чего машина съехала в придорожный кювет. При этом женщина в результате падения сильно ударилась головой и даже на какое-то время потеряла сознание. Мимо места происшествия проезжали на личном автомобиле двое сотрудников полиции, которые находились вне службы и направлялись в гости в один из близлежащих поселков. Коллеги – оба участковые уполномоченные полиции – бросились к застрявшей в снегу машине и на руках вынесли пострадавшую на дорогу. Они привели женщину в чувство, усадив на заднее сиденье своего и оказав первую помощь. После проведенных неотложных мероприятий пострадавшая была отвезена в бахчисарайскую городскую больницу. Также стражи порядка при помощи подоспевших коллег вытащили съехавшую с трассы разбитую машину. Спустя несколько часов после происшествия пострадавшая женщина позвонила в Дежурную часть МВД по Республике Крым и выразила благодарность сотрудникам органов внутренних дел за спасение на дороге. Также она просила передать спасшим ее сотрудникам поздравление с Рождеством Христовым.