Горнолыжного курорта на плато Ай-Петри не будет, но лыжный парк возможно и создадут

О том, что горнолыжный курорт на горе Ай-Петри в Крыму создан не будет, сообщил
С водой там проблемы. Возможность отдыха зимой будет организована, но горнолыжного курорта на Ай-Петри не будет. Отсутствие воды — это отсутствие искусственного снега, — заявил Иван Имгрунт.
По словам чиновника, проект, предусматривающий подачу воды на склон, пока экономически нецелесообразен. При этом планируется создать в Ялте крытый лыжный парк, подобный тем, что действуют в Подмосковье и Дубае.
Я думаю, что мы найдем инвестора, чтобы построить крытую лыжню. Это будет в предгорье, мы используем рельеф местности, — цитирует ТАСС главу Ялты.
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