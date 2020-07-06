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Горнолыжного курорта на плато Ай-Петри не будет, но лыжный парк возможно
фото: pxhere.com

Горнолыжного курорта на плато Ай-Петри не будет, но лыжный парк возможно и создадут

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 12:15 06.07.2020

О том, что горнолыжный курорт на горе Ай-Петри в Крыму создан не будет,  сообщил ТАСС глава администрации Ялты Иван Имгрунт. Напомним, власти Крыма в 2019 году заказали у экспертной организации исследование на пригодность для катания склонов гор Чатыр-Даг и Ай-Петри. Специалисты должны были изучить запасы источников воды в районе будущих трасс. Подобная оценка в регионе проводилась впервые за всю историю региона.

С водой там проблемы. Возможность отдыха зимой будет организована, но горнолыжного курорта на Ай-Петри не будет. Отсутствие воды — это отсутствие искусственного снега, — заявил Иван Имгрунт.

По словам чиновника, проект, предусматривающий подачу воды на склон, пока экономически нецелесообразен. При этом планируется создать в Ялте крытый лыжный парк, подобный тем, что действуют в Подмосковье и Дубае.

Я думаю, что мы найдем инвестора, чтобы построить крытую лыжню. Это будет в предгорье, мы используем рельеф местности, — цитирует ТАСС главу Ялты.

Горнолыжного курорта на плато Ай-Петри не будет, но лыжный парк возможно и создадут

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