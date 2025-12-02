«Горсвет» Севастополя в текущем году заменил 1500 ламп наружного освещения

Ежедневно в темное время суток работники «Горсвета» объезжают улицы города, проверяя исправность наружного освещения. По итогам мониторинга специалисты составляют план текущего ремонта.

Сегодня мы отремонтировали наружное освещение в районе дома № 1Б по улице Александра Маринеско. В работе использовали два светодиодных светильника из аварийного запаса учреждения. Также на сегодня запланированы работы по ремонту неисправных светильников на улицах Тараса Шевченко, Молодых Строителей, Репина и Александра Косарева, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника района «Горсвета» Алексея Гуторова.

В этом году специалисты учреждения уже заменил более 1500 ламп и отремонтировали порядка 1000 неисправных светильников.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя