Горячий вопрос: как приостановка военной помощи Украине повлияет на безопасность Крыма

Наша безопасность сегодня во многом зависит от крымской команды, которую возглавляет глава республики. Мы с 2014 года постоянно мобилизованы, у нас времени на расслабление не было никогда… Мы готовы к любым провокациям, — сказал Константинов.

По его словам, на фоне других субъектов Крым выглядит достаточно безопасным регионом благодаря комплексу факторов, в том числе техническому оснащению расположенных здесь воинских подразделений и систем ПВО.

При этом глава крымского парламента считает, что информация о прекращении военных поставок Украине не должна быть поводом для расслабления, поскольку к реальному миру ни Киев, ни европейцы не готовы.

В реальности военное оборудование как шло, так и идет… Здесь расслабляться никто не должен. Это (информация об остановке поставок – ред.) всего лишь средство политического шантажа Украины. На нашу страну давят угрозами новых санкций, а Украину пытаются продавить тем, что оружие ей больше не дадут, — считает Константинов.

Решение о приостановке военной помощи Украине до тех пор, пока власти в Киеве не продемонстрируют приверженность мирным переговорам, принято в США в марте, сообщал телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома. Как сообщил 2 июля телеканал NBC со ссылкой на ряд источников в Пентагоне и конгрессе, в перечень американских вооружений, поставки которых приостановлены Киеву, входят зенитно-ракетные комплексы Patriot, ракеты Hellfire и Stinger.

Журнал Economist сообщил со ссылкой на украинских чиновников, что «фактически все поставки американского оружия, включая снаряды и запчасти, были прекращены». Однако чиновники США это отрицают. Уточняется, что в Киеве приостановку поставок вооружений связывают с усилиями администрации президента США Дональда Трампа по «выдавливанию политических уступок» со стороны Украины.

источник: РИА Новости Крым