Госавтоинспекция Крыма подвела итоги мартовских рейдов «Пешеход. Пешеходный переход!»

В целях усиления профилактической работы по снижению уровня аварийности, предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, с 20 по 31 марта Госавтоинспекция Крыма провела комплекс профилактических мероприятий «Пешеход. Пешеходный переход!».

За период проведения указанной операции сотрудниками Госавтоинспекции совместно с сотрудниками иных подразделений полиции (участковые уполномоченные, по делам несовершеннолетних, патрульно-постовой службы) провели более 280 информационно-пропагандистских мероприятий. Проведено более 10 тысяч профилактических бесед в местах массового нахождения граждан с различными категориями участников дорожного движения (пешеходами, водителями, пассажирами общественного транспорта), посещались образовательные организации с целью проведения просветительских мероприятий с учащимися, — рассказали в ГИБДД.

Кроме того, во всех муниципальных образованиях Крыма проведены встречи с водительским составом предприятий, связанных с пассажирскими перевозками. Пропагандистские мероприятия проведены также на автовокзалах и автостанциях. Проработан вопрос распространения тематических памяток и листовок в местах продажи билетов на автобусы. Распространено более 15 тысяч экземпляров тематических памяток и листовок.

Наряду с разъяснительной проводилась работа по привлечению нарушителей к административной ответственности. Пресечение нарушений в частности осуществляется в наиболее аварийно-опасных местах.

За период проведения операции к административной ответственности привлечены более двух с половиной тысяч пешеходов, а также более 800 водителей за нарушение правил проезда пешеходных переходов, — подчеркнули в ГИБДД.

Госавтоинспекция Крыма призывает всех участников дорожного движения быть взаимовежливыми на дорогах и строго соблюдать ПДД.