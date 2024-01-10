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Госавтоинспекция подвела итоги операции «Пешеход, пешеходный переход!» в Симферопольском районе

Госавтоинспекция подвела итоги операции «Пешеход, пешеходный переход!» в Симферопольском районе

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 20:42 10.01.2024

С целью снижения количества ДТП с участием пешеходов и тяжести последствий таких происшествий, с 2 по 7 января в Симферопольском районе ГИБДД провела оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход, пешеходный переход!».

В период проведения мероприятия сотрудниками Госавтоинспекции выявлены 42 нарушителя ПДД в части пользования пешеходными переходами, из них 7 водителей и 35 пешеходов.

В соответствии с действующим законодательством пешеходы-нарушители привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.29 КоАП Российской Федерации (Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения). Каждому из них предстоит оплатить штраф в размере 500 рублей.

Водители привлечены к административной ответственности по ст. 12.18 КоАП Российской Федерации (Не предоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения). Санкцией статьи предусмотрен административный штраф в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей, — сообщили в МВД по РК.

Подчеркивается, что в период проведения мероприятия инспектора ДПС проводили профилактические беседы с участниками дорожного движения и вручали листовки о соблюдении ПДД.

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