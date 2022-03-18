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Госавтоинспекция Республики Крым информирует о проведении опроса общественного мнения
Фото: ГИБДД

Госавтоинспекция Республики Крым информирует о проведении опроса общественного мнения

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 19:53 18.03.2022

На официальном сайте ГУОБДД МВД России в разделе региональной страницы Республики Крым в последнюю декаду марта текущего года будет доступен онлайн-опрос для участников дорожного движения. Жителям и гостям Республики будет предложено ответить на вопрос «Приходилось ли Вам сталкиваться с проявлением коррупции среди сотрудников Госавтоинспекции за последние 6 -12 месяцев».

Для того чтобы принять участие в вышеуказанном опросе, необходимо в период с 21 по 31 марта 2022 года пройти на официальный сайт Госавтоинспекции, в раздел «Опросы общественного мнения».

Данный опрос проводится в целях оценки эффективности деятельности подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений со стороны сотрудников ГИБДД, в связи с чем, региональная Госавтоинспекция просит отнестись к нему серьезно и не допускать ложных ответов, — сообщили в Госавтоинспекции.

https://гибдд.рф/r/82/news/item/29082510

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