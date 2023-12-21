Госавтоинспекция Севастополя: график работы регистрационно-экзаменационного подразделения в праздники

В период праздничных выходных дней в МОЭРТНиРАС ГИБДД УМВД России по городу Севастополю приём граждан по вопросам предоставления государственных услуг по регистрации транспортных средств, обмену и выдаче водительских удостоверений, приёму экзаменов будет осуществляться по следующему графику:
- 30 декабря – с 08:00 до 15:30 часов;
- 3, 4 и 5 января – с 08:00 до 17:00 часов;
- 31 декабря, 1, 2, 6, 7, 8 января – выходные дни.
Подать заявление на получение государственных услуг можно посредством использования Единого портала государственных и муниципальных услуг или с использованием системы управления электронной очередью, реализованной в подразделении.
Госавтоинспекция Севастополя напоминает, что предоставление услуг по линии МРЭО осуществляется по адресу: улица Паршина, д. 29.
источник: Управление Госавтоинспекции УМВД России по г. Севастополю
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