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Госавтоинспекция Севастополя: график работы регистрационно-экзаменационного подразделения в праздники

Госавтоинспекция Севастополя: график работы регистрационно-экзаменационного подразделения в праздники

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 20:14 21.12.2023

В период праздничных выходных дней в МОЭРТНиРАС ГИБДД УМВД России по городу Севастополю приём граждан по вопросам предоставления государственных услуг по регистрации транспортных средств, обмену и выдаче водительских удостоверений, приёму экзаменов будет осуществляться по следующему графику:

  • 30 декабря – с 08:00 до 15:30 часов;
  • 3, 4 и 5 января – с 08:00 до 17:00 часов;
  • 31 декабря, 1, 2, 6, 7, 8 января – выходные дни.
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Подать заявление на получение государственных услуг можно посредством использования Единого портала государственных и муниципальных услуг или с использованием системы управления электронной очередью, реализованной в подразделении.

Госавтоинспекция Севастополя напоминает, что предоставление услуг по линии МРЭО осуществляется по адресу: улица Паршина, д. 29.

источник: Управление Госавтоинспекции УМВД России по г. Севастополю

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