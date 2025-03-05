Госавтоинспекция Севастополя напоминает про обмен украинских водительских удостоверений

Во избежание создания искусственного ажиотажа Госавтоинспекция Севастополя официально заявляет, что замена украинских водительских удостоверений без экзаменов проводится до 1 января 2026 года.

Данная работа проводится сотрудниками полиции планомерно. В настоящее время необходимость срочно произвести обмен водительского удостоверений отсутствует.

Указанный порядок распространяется в отношении граждан новых регионов, то есть граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территориях Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областей на день принятия в Российскую Федерацию или ранее проживавших и выехавших из них в Российскую Федерацию, зарегистрированных на данных территориях на указанную дату и граждан, получивших гражданство Российской Федерации в статусе гражданина Украины, в том числе граждан г. Севастополя и Республики Крым, которые приобрели гражданство Российской Федерации в 2014 году в статусе гражданина Украины в соответствии 6-м Федеральным конституционным законом.

Вышеуказанные граждане могут заменить украинские водительские удостоверения без экзаменов планомерно до 1 января 2026 года.

источник: Управление Госавтоинспекции УМВД России по г. Севастополю