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Госавтоинспекция Севастополя напоминает про обмен украинских водительских удостоверений
фото: пресс-служба УМВД России в Севастополе

Госавтоинспекция Севастополя напоминает про обмен украинских водительских удостоверений

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 19:07 05.03.2025

Во избежание создания искусственного ажиотажа Госавтоинспекция Севастополя официально заявляет, что замена украинских водительских удостоверений без экзаменов проводится до 1 января 2026 года. 

Данная работа проводится сотрудниками полиции планомерно. В настоящее время необходимость срочно произвести обмен водительского удостоверений отсутствует.

Указанный порядок распространяется в отношении граждан новых регионов, то есть граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территориях Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областей на день принятия в Российскую Федерацию или ранее проживавших и выехавших из них в Российскую Федерацию,  зарегистрированных на данных территориях на указанную дату и граждан, получивших гражданство Российской Федерации в статусе гражданина Украины,  в том числе граждан г. Севастополя и Республики Крым, которые приобрели гражданство Российской Федерации в 2014 году в статусе гражданина Украины в соответствии 6-м Федеральным конституционным законом.

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Вышеуказанные граждане могут заменить украинские водительские удостоверения без экзаменов планомерно до 1 января 2026 года.

источник: Управление Госавтоинспекции УМВД России по г. Севастополю

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