Госавтоинспекция Севастополя: ответы на частые вопросы об иностранных водительских удостоверениях

В соответствии с пунктом 12 статьи 25 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (далее – Федеральный закон), лица (как граждане Российской Федерации, так и иностранные граждане и лица без гражданства), постоянно или временно проживающие либо временно пребывающие на территории Российской Федерации, допускаются к управлению транспортными средствами на основании российских национальных водительских удостоверений, а при отсутствии таковых — на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при соблюдении ограничений, указанных в пункте 13 указанной статьи Федерального закона.

При этом, согласно требованиям пункта 13 статьи 25 Федерального закона, не допускается управление транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами.

Отметим, что положение данного пункта не распространяется на граждан Киргизской Республики, а также граждан государств, законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве официального, осуществляющих предпринимательскую и трудовую деятельность на территории Российской Федерации, непосредственно связанную с управлением транспортными средствами.

Источник: УГИБДД УМВД России по городу Севастополю

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