Госавтоинспекция в Крыму: работа подразделений МРЭО в период новогодних праздников

Опубликовал: КрымPRESS в ГИБДД Крыма 13:37 23.12.2025

Приём граждан по вопросам предоставления государственных услуг по регистрации транспортных средств, обмену и выдаче водительских удостоверений, проведению квалификационных экзаменов отделениями МРЭО Госавтоинспекции будет производиться: 3 января 2026 года с 09.00 — 17.00 часов, 9 января 2026 года с 09.00 – 18.00 часов,  10 января 2026 года с 09.00 — 17.00 часов, с перерывом на обед с 13.00 — 14.00.

Госавтоинспекция МВД по Республике Крым напоминает гражданам о возможности получения государственных услуг по линии Госавтоинспекции через единый портал государственных услуг — www.gosuslugi.ru.

Для возможности записи Вам необходимо зарегистрироваться в личном кабинете портала Госуслуг.

Единый портал государственных услуг – это простой и удобный способ получить необходимые услуги по линии Госавтоинспекции без очередей, позволяет подать заявление, оплатить государственную пошлину онлайн, а также выбрать подходящее отделение и удобное время для посещения.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

