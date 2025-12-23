Госавтоинспекция в Крыму: работа подразделений МРЭО в период новогодних праздников

Госавтоинспекция МВД по Республике Крым напоминает гражданам о возможности получения государственных услуг по линии Госавтоинспекции через единый портал государственных услуг — www.gosuslugi.ru.

Для возможности записи Вам необходимо зарегистрироваться в личном кабинете портала Госуслуг.

Единый портал государственных услуг – это простой и удобный способ получить необходимые услуги по линии Госавтоинспекции без очередей, позволяет подать заявление, оплатить государственную пошлину онлайн, а также выбрать подходящее отделение и удобное время для посещения.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым