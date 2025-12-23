Госавтоинспекция в Крыму: работа подразделений МРЭО в период новогодних праздников

Приём граждан по вопросам предоставления государственных услуг по регистрации транспортных средств, обмену и выдаче водительских удостоверений, проведению квалификационных экзаменов отделениями МРЭО Госавтоинспекции будет производиться: 3 января 2026 года с 09.00 — 17.00 часов, 9 января 2026 года с 09.00 – 18.00 часов, 10 января 2026 года с 09.00 — 17.00 часов, с перерывом на обед с 13.00 — 14.00.
Госавтоинспекция МВД по Республике Крым напоминает гражданам о возможности получения государственных услуг по линии Госавтоинспекции через единый портал государственных услуг — www.gosuslugi.ru.
Для возможности записи Вам необходимо зарегистрироваться в личном кабинете портала Госуслуг.
Единый портал государственных услуг – это простой и удобный способ получить необходимые услуги по линии Госавтоинспекции без очередей, позволяет подать заявление, оплатить государственную пошлину онлайн, а также выбрать подходящее отделение и удобное время для посещения.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
