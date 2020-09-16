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Госбюро расследований Украины придумало пять причин потери Крыма в 2014-м. И не назвало главной

Госбюро расследований Украины придумало пять причин потери Крыма в 2014-м. И не назвало главной

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:28 16.09.2020

В Госбюро расследований Украины назвали «истинные причины и условия аннексии Крыма». Об этом сообщает сайт ведомства.

Странно, хотя нет, не странно, а вполне закономерно: истинной причины – майдана и гопереворота на Украине – никто в ГБР не называет. Хотя именно события в Киеве коренным образом повлияли на волеизъявление крымчан в марте 2014-го.

А в ГБР называют все тот же «джентльменский» набор времен Порошенко: зрада-измена, состояние ВС «незалежной». Итак, «причин» потери Крыма пять:

— сокращение численности Вооруженных сил Украины,

— подрыв состояния мобилизационной готовности,

— уничтожение системы ПВО,

— незаконные организационные изменения ВС Украины,

— непринятие мер по реагированию на внешние угрозы.

 Ну и «вишенка на тортике»:

В совершении государственной измены подозреваются высшие должностные лица государства того периода – беглый президент Виктор Янукович, министры обороны Украины Дмитрий Саламатин и Павел Лебедев, а также начальник Генерального штаба — Главнокомандующий ВСУ Владимир Замана.

Так вот оно что, вот кто «это сделал»… А мы думали, крымчане сами решили свою судьбу, в частности то, что не по пути с «наследниками Бандеры»…

Госбюро расследований Украины придумало пять причин потери Крыма в 2014-м. И не назвало главной

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