Госдума одобрила повышение с будущего года МРОТ до 19 242 рублей в месяц. И штрафы заодно обещают

Госдума, сообщает Московский Комсомолец, одобрила повышение с будущего года МРОТ до 19 242 рублей в месяц, что на 3 тыс. больше, чем в нынешнем году. Заодно депутаты вспомнили про россиян, которые получают зарплату ниже минимального уровня. С 1 января 2024 года работодателей, нарушающих закон, то есть выплачивающих своему персоналу более низкие оклады, будут штрафовать на 100 тыс. рублей. Что изменится на рынке труда? Станут ли работники более защищенными от произвола начальников?

Рассчитывать, что с повышением штрафов для работодателей произойдет настоящий поворот на 180 градусов не приходится. Ведь они действуют и сегодня, правда, не такие значительные. По ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ от 10 до 20 тыс. рублей для должностного лица, от одной до пяти тысяч для индивидуального предпринимателя и от 30 до 50 тыс. рублей для юридического лица. Учитывая, что зарплату на уровне МРОТ получают сотни тысяч, если не миллионы россиян, то такие «небесные» кары вовсе не пугают отечественных работодателей. Или санкции вообще не применяются на практике, остаются, как некие страшилки, только на бумаге.

Сейчас, а точнее с 1 января будущего года, штрафы ужесточаются. До 100 тыс. рублей с юридического лица и до 30 тыс. с должностного, в качестве альтернативы закон предусматривает его дисквалификацию на срок от одного года до 3-х лет.

Минимальный размер оплаты труда не зарабатывается просто так. Трудовой кодекс оговаривает, что работник обязан полностью соблюдать 8-часовой рабочий день и 5-дневную рабочую неделю. И при этом выполнять возложенные на него обязанности или норму выработки. В общем, это не халява, все по-взрослому.

Как считают юристы, доказать, что работодатель незаконно наказал подчиненного рублем, очень сложно. Начальник, пользуясь административными рычагами, может легко приписать сотруднику нарушение трудовой дисциплины или брак в работе. И тогда никакая трудовая инспекция ему не поможет.

Ведь по Трудовому кодексу, зарплата ниже МРОТ совершенно законная — при неполном рабочем дне или неполной рабочей недели.

Как считает бывший заместитель министра труда РФ, профсоюзный деятель Павел Кудюкин, в России около 4 миллионов человек получают зарплату ниже уровня МРОТ. Но статистика не сообщает, какой процент этих людей частично занята (то есть в их отношении закон не нарушается), а сколько наемных работников страдают от сумасбродства руководства.

— Вводимые против работодателей штрафные санкции серьезные? Могут заставить их соблюдать трудовое законодательство?

— 30 тысяч рублей для руководителя предприятия, если оно не совсем мелкое, совсем нечувствительны, — поясняет он. — Эти деньги он выложит даже не из своего кармана, а скорее всего спишет из средств компании. А 100 тысяч для юридического лица — вообще ничто, комариный укус. Главная проблема не в эффекте санкций, а в том, будут ли эти нарушения выявляться.

— Что вы имеете в виду?

— Нужно, чтобы работник пожаловался в трудовую инспекцию. Скорее всего, он этого делать не будет, понимая дальнейшие последствия, которые могут привести и к увольнению.

— Предположим, что рискнул и пожаловался…

— Трудинспекция приехала, установила, оштрафовала… Но это сценарий маловероятный. Государственная трудовая инспекция – довольно слабый орган, у него нет сил даже для плановых проверок. Чаще всего на жалобы реагирует отписками. В длинных ответах перечислит все законы и нормативы, связанные с темой жалобы, а потом сообщит, что по таким-то и таким-то признакам нарушения не усматриваются. Эта структура не особенно реагирует на сигналы с мест, за исключением совсем уж вопиющих случаев.

— Штрафы за низкую зарплату существуют и сегодня, только в два раза меньше. Есть какая-нибудь статистика по их применению?

— Такие случаи бывают, но чрезвычайно редко. По тем причинам, о которых я уже сказал.

Словом, ждать серьезных изменений в этом плане не приходится. Даже не возрастет коррупционная составляющая. Поскольку размер штрафов чисто символический для работодателей, то нет никакого смысла передавать конверт или «договариваться полюбовно».

Но все эти кары работодатель легко обходит, если понуждает формально наемного работника оформляться самозанятым. Здесь для него не существует никаких ограничений. Или вместо трудового договора заключает гражданско-правовой.

источник: Московский Комсомолец