Госдума рассмотрит законопроект о признании незаконным решения 1954 года о передаче Крыма Украине

, внесли в Госдуму законопроект о признании недействительным с момента принятия в 1954 году решения о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. Соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе.

Согласно статье 1 проекта федерального закона, решение о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР, принятое в 1954 году нормативно-правовыми актами не имеющими юридической силы, с нарушением Конституции РСФСР и Конституции СССР, предлагается признать незаконным, не соответствующим основополагающим принципам правового государства и международного права.

Кроме того, Российская Федерация как правопродолжатель СССР и РСФСР, «расценивая решение о передаче Крымской области без учета волеизъявления российского народа как политическое преступление, преодолевая последствия волюнтаризма, стремясь к исторической справедливости и законности, признает недействительным и не порождающим правовых последствий с момента принятия» закон СССР от 26 апреля 1954 года и все другие решения 1954 года, связанные с передачей Крыма.

Как говорится в пояснительной записке, документ направлен «на очищение правового наследия Российской Федерации как правопродолжателя СССР и РСФСР от ничтожных актов, не имевших правовых оснований, но порождавших беззаконие, политические преступления на почве злоупотреблений властью, нанесших огромный ущерб суверенным правам Российской Федерации и интересам российского народа».

Парламентарии отмечают, что по Конституции СССР 1936 года союзные органы госвласти не были наделены правом принятия решений о передаче территорий от одной союзной республики к другой, в их ведении было лишь полномочие по утверждению изменений границ между ними. Также разработчики обращают внимание, что референдум о принадлежности Крыма в 1954 году в отличие от 2014 года не проводился.

Следовательно, акты 1954 года о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР были приняты органами государственной власти РСФСР, УССР и СССР, не правомочными решать такого рода вопросы, с нарушением действовавших на то время Конституций РСФСР, УССР и СССР, — говорится в пояснительной записке.

Также Затулин и Цеков указывают, что решение принималось СССР в пользу Украинской ССР — которая, как и РСФСР, входила в то время в состав Организации Объединенных Наций.

Следовательно, на СССР, РСФСР и УССР в полной мере распространялись требования Устава ООН, согласно которым отношения между ними должны были основываться на принципе «суверенного равенства» и оформляться международно-правовыми актами, то есть межгосударственным договором или соглашением. Это требование исполнено не было, — подчеркивается в сопроводительных документах.

Восстановление исторической справедливости

Парламентарии отмечают, что спустя 60 лет была восстановлена историческая справедливость, когда по итогам общекрымского референдума, прошедшего 16 марта 2014 года, полуостров воссоединился с РФ. Они убеждены, что Россия как правопреемник СССР имеет право и должна признать незаконным, преступным и не порождающим юридических последствий решение о передаче Крымской области и отменить его «не только из соображений восстановления исторической справедливости или «доказательства доказанного», то есть, возвращения Крыма и Севастополя в состав РФ на основе референдума 2014 года».

Признание недействительным решения 1954 года о передаче Крымской области Украинской ССР выбивает почву из-под пропаганды сегодняшних властей Украины, активно внедряющих в сознание собственного населения и всего мира тезис об «оккупации» Крыма Россией в 2014 году. Союзникам киевского режима на Западе станет гораздо сложнее поддерживать эту лживую версию и, соответственно, претензии по возращению украденного у России Крыма Украине. Так называемая «формула мира Зеленского», предусматривающая возвращение Украины и РФ к фальшивым границам 1991 года, окажется дезавуированной, — полагают авторы законопроекта.

источник: ТАСС