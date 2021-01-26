Госкомцен Крыма продолжает мониторинг применения цен на дрова

Государственный комитет по ценам и тарифам (Госкомцен) Республики Крым продолжает мероприятия по мониторингу формирования и применения цен на твердое топливо, установленных для лесных и лесоохотничьих хозяйств Крыма.

По поручению заместителя председателя Совета министров – министра финансов РК Ирины Кивико специалисты ведомства провели выездную рабочую встречу с руководством ГАУ РК «Симферопольское лесоохотничье хозяйство».

В ходе проведения мониторинга эксперты Госкомцен Крыма посетили производственно-техническую базу предприятия и дровяные склады, осмотрели оборудование и автопарк предприятия. Кроме того, специалисты уточнили объемы реализации заготовленных дров и полученной выручки за 2019-2020 годы, а также определили правильность применения предприятием цен на дрова твердых, хвойных и мягких пород, установленных приказом госкомитета, — отметили в республиканском Совмине.

Дополнительно в рамках выезда эксперты Госкомцен Крыма провели консультации с руководством предприятия по вопросам установления цен на дрова твердых, хвойных и мягких пород.