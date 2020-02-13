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Госкомрегистр РК выявил в Бахчисарае 74 нарушения в актах по распоряжению землей
иллюстрация: capost.media

Госкомрегистр РК выявил в Бахчисарае 74 нарушения в актах по распоряжению землей

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:09 13.02.2020

Специалисты Госкомрегистра РК провели первую в 2020 году плановую проверку местных органов власти. 74 нарушения специалистами комитета были выявлены в правовых актах по распоряжению землей, принятых городской администрацией Бахчисарая за 2014-2019 годы. Выявлено 34 случая предоставления земельных участков, не соответствующих предельно допустимым размерам. Также зафиксированы факты несоблюдения сотрудниками администрации сроков рассмотрения заявлений граждан и юрлиц, превышения полномочий по распоряжению землей, нарушения порядка перевода участков из одной категории в другую.

Правилами землепользования и застройки муниципального образования определено, что площадь земельного участка под индивидуальное жилищное строительство в Бахчисарае – от 400 до 1200 кв. м. Однако это не помешало, например, передать гражданке в собственность участок в 265 кв.м. Материалы проверки мы направим в прокуратуру Крыма, — цитирует пресс-служба председателя Госкомрегистра, главного госинспектор РК по использованию и охране земель Александра Спиридонова.

Госкомрегистр РК выявил в Бахчисарае 74 нарушения в актах по распоряжению землей

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