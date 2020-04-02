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Госкомвод Крыма об обеспечении хозяйственно-бытовых нужд населения Республики

Госкомвод Крыма об обеспечении хозяйственно-бытовых нужд населения Республики

Опубликовал: CrimeaPRESS в Водоснабжение Крыма 20:50 02.04.2020

Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым и учреждения, отнесенные к его ведению, продолжают выполнять задачу по бесперебойному обеспечению хозяйственно-бытовых нужд населения, а также выполняют эксплуатационные работы для организации поливного сезона текущего года.

В рамках проведения профилактических мероприятий для основной части работников отрасли объявлены нерабочие оплачиваемые дни, для инженерно-технического состава введен гибкий режим рабочего времени, большая часть сотрудников переведены на дистанционный режим работы. Подобные меры крайне необходимы для недопущения распространения коронавирусной инфекции на полуострове.

Все рабочие совещания в комитете проводятся в режиме видеоконференций. Оперативная связь и реагирование на ситуации осуществляется через диспетчерские службы. Для всех работников отрасли, остающихся на рабочих местах, усилены меры по профилактике COVID-19.

Каждому гражданину нужно помнить, что главной защитой перед коронавирусной инфекцией является строгое соблюдение карантинных мер, забота о своем здоровье и здоровье близких, а также взаимная ответственность за соблюдение ограничительных мер.

По информации пресс-службы Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации РК.

Госкомвод Крыма об обеспечении хозяйственно-бытовых нужд населения Республики

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