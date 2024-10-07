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Госкорпорация Ростех будет принимать участие в развитии системы здравоохранения Республики Крым

Госкорпорация Ростех будет принимать участие в развитии системы здравоохранения Республики Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:10 07.10.2024

7 октября 2024 года Госкорпорация Ростех и Совет министров Республики Крым подписали Соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения. Документ направлен на повышение продолжительности и качества жизни жителей республики. Церемония подписания документа прошла в рамках Первого Международного форума «Биопром: промышленность и технологии для человека».

Подписи под соглашением поставили генеральный директор «РТ Медицинские технологии» Сергей Дмитроченко и заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская. Документ предусматривает долгосрочное сотрудничество в области здравоохранения. Стороны договорились о поставках в Республику Крым медицинского оборудования и внедрении в лечебные учреждения передовых медицинских решений, направленных на улучшение здоровья жителей полуострова.

Подписание Соглашения — важный шаг для развития здравоохранения в нашем регионе. Объединяя усилия с партнерами, мы ставим перед собой задачу не только улучшить текущее состояние медицинских услуг, но и задать новый стандарт качества. Внедрение отечественных инноваций в медицинскую практику позволит нам оперативно реагировать на вызовы и потребности времени, — подчеркнула вице-премьер.

В условиях санкционных ограничений предприятия Ростеха работают над импортозамещением, созданием собственных технологий и изделий, обеспечивая независимость страны в сфере технологий здравоохранения. Сегодня в активе Корпорации 150 видов медоборудования. Медицинскую технику Ростеха широко используют во врачебной практике лечебные учреждения как в России, так и странах ближнего зарубежья. Мы уверены, что наше сотрудничество с Республикой Крым даст возможность ее жителям получать медицинские услуги на более качественном уровне, — отметил генеральный директор «РТ-Медицинские технологии» Сергей Дмитроченко.  

Госкорпорация Ростех будет принимать участие в развитии системы здравоохранения Республики Крым

«РТ-Медицинские технологии» (дочерняя структура Госкорпорации Ростех) — единый центр компетенций в области медицинского приборостроения. Компания выполняет роль интегратора мер поддержки в федеральные и региональные программы развития здравоохранения. Приоритетные направления деятельности — разработка и производство высокотехнологичного медицинского оборудования, продвижение и продажа медицинских изделий. С 2024 года «РТ-Медицинские технологии» осуществляет комплексное оснащение лечебных учреждений, проектирование и строительство новых медицинских объектов.

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источник: пресс-служба Правительства РК

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