Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым украинским и призвал Россию «вернуть полуостров»

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия «должна вернуть украинский полуостров Крым под юрисдикцию Киева». Как пишут «Вести», Помпео добавил, что Москве нужно «прекратить репрессии на полуострове и освободить несправедливо заключённых украинцев».

Так, 10 июня Помпео зачитал выдержки из доклада Госдепартамента о свободе вероисповедания в разных странах мира за 2019 год.

Соединённые Штаты будут уделять особое внимание всем нарушениям прав человека в Москве. С 2015 года Россия привлекла в свои вооружённые силы тысячи крымских мужчин и наложила уголовное наказание на тех, кто отказывается служить. Россия должна прекратить репрессии против тех, кто выступает против её оккупации Крыма, освободить несправедливо заключённых украинцев и вернуть Украине полный контроль над полуостровом. Крым — это Украина, — заявил Госсекретарь США.

Впрочем… весь этот пафос «прикрыл» вторую (как нам кажется, более важную часть доклада) – об освобождении «проколовшегося американского шпиона». Помпео призывал Россию сделать то же самое в отношении Пола Уилана, которого «нужно освободить немедленно». Уилан — американец, задержанный в Москве по подозрению в шпионаже в прошлом году.