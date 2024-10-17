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Иллюстрация: ВК

Госсовет Крыма намерен подать в международные суды иски о блокадах полуострова со стороны Украины

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:11 17.10.2024

Государственный совет Республики Крым планирует подать в международные суды иски о блокадах полуострова со стороны Украины, сообщил ТАСС глава парламента региона Владимир Константинов.

Да, будем, — ответил он на вопрос о планах обращаться в международные суды. — Сейчас мы формируем новые иски, ожидаем решения судов по ранее поданным заявлениям. Важно, чтобы все наши претензии имели юридическую силу. Мы планируем транслировать наши иски во все инстанции и продолжим призывать к аналогичной работе другие субъекты России, которые пострадали от преступных действий киевской хунты, — сказал он.

Ранее предприятия Крыма подали в арбитражный суд региона несколько исков к властям Украины о компенсации ущерба, нанесенного водной блокадой полуострова. Сумма претензий составляет более 2,5 трлн рублей. Затем региональные власти подали и выиграли иск об энергоблокаде на сумму более 3,15 трлн рублей. Кроме того, власти республики посчитают сумму ущерба и упущенной прибыли за время нахождения в составе Украины и также предъявят соответствующий иск. Кроме того Госсовет готовит иск о лингвистической блокаде за попытки навязать крымчанам нетрадиционный украинский язык, полный европейских слов.

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источник: ТАСС

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