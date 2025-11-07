Госсовет Крыма считает: соцсети должны быть инструментом народной дипломатии

Социальные сети и онлайн-платформы должны стать новыми инструментами народной дипломатии для продвижения достоверной информации о Республике Крым. Такое мнение на Ялтинском международном форуме (ЯМФ) выразила председатель комитета Госсовета Республики Крым по народной дипломатии и межрегиональным связям Анастасия Гридчина.

[Сейчас необходимо] активное использование цифровой дипломатии, продвижение объективной информации о Крыме в социальных сетях, блогах и других онлайн-платформах. Важно бороться за информацию и представлять достоверную информацию о ситуации на полуострове, — сказала она.

Кроме того, Гридчина подчеркнула, что народная дипломатия может способствовать улучшению международного имиджа Республики Крым.

Использование средств народной дипломатии особенно важно для Республики Крым, которая сумела создать абсолютно новый формат работы в целях международного отстаивания и продвижения российского статуса Крыма и территориальной целостности России. <…> Народная дипломатия может способствовать улучшению международного имиджа Крыма. <…> И народная дипломатия может быть очень расширена, — отметила она.

По словам Гридчиной, важную роль играют и визиты иностранных делегаций — журналистов, представителей бизнеса и общественных деятелей для ознакомления с социально-экономической ситуацией, культурным наследием и инвестиционными возможностями Крыма. Она отметила, что народная дипломатия может строиться на культурном обмене опытом.

Важным является <…> проведение международных конференций и форумов, организация международных мероприятий, посвященных вопросам экономики, культуры, туризма, экологии и другим актуальным темам. [Также необходима] поддержка культурных обменов — организация выставок, концертов, фестивалей и других культурных мероприятий с участием крымских и иностранных деятелей культуры, — добавила она.

Ялтинский международный форум проходит в Москве 6 и 7 ноября. Центральными темами станут развитие Крыма, Донбасса и Новороссии, деятельность Международной ассоциации друзей Крыма (МАДК), а также актуальные вопросы развития международной обстановки. ТАСС выступает генеральным информационным партнером Ялтинского международного форума — 2025.

