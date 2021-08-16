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«Верево Сити»
Гости Севастополя предпочитают отдыхать на «диких» пляжах. А потом зовут на помощь спасателей

Гости Севастополя предпочитают отдыхать на «диких» пляжах. А потом зовут на помощь спасателей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:53 16.08.2021

Сегодня днем (в 12:27) на пульт оперативного дежурного Центра гражданской защиты Севастополя поступило сообщение о необходимости оказания помощи женщине, которой потребовалась эвакуация с дикого пляжа Инжир Балаклавского района.

К месту происшествия вышел катер «Чибис» с дежурной сменой поисково-спасательного подразделения «Балаклава» ГКУ ЦГЗ г. Севастополя. Спасатели оказали пострадавшей первую помощь, эвакуировали ее из труднодоступного места катером и передали бригаде скорой помощи. Работы были завершены в 13:43, — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Гости Севастополя предпочитают отдыхать на «диких» пляжах. А потом зовут на помощь спасателей

Севастопольский Департамент общественной безопасности обращает внимание жителей города и его гостей, что отдых в необорудованных местах несет в себе угрозу жизни и здоровью. Однако рекомендации отдыхать на официальных пляжах, где специально оборудованы места для отдыха и купания, не всегда слышат туристы. Спасательные операции на «диких» пляжах – чуть ли не ежедневны.

15 августа, в 00:24 спасатели эвакуировали пострадавшего из труднодоступного места на пляже «Серебряный» (в Балаклавском районе) катером и передали бригаде скорой помощи. На месте происшествия работали сотрудники полиции.

Днем ранее понадобилась эвакуация женщины с пляжа Инжир… Сводка происшествий пополняется ежедневно.

Гости Севастополя предпочитают отдыхать на «диких» пляжах. А потом зовут на помощь спасателей

Гости Севастополя предпочитают отдыхать на «диких» пляжах. А потом зовут на помощь спасателей

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