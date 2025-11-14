Государственная итоговая аттестация: крымские образовательные учреждения готовятся к реализации новых задач

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев отметил стабильность и высокий организационный уровень прошедшей экзаменационной кампании. В качестве положительной тенденции был выделен рост интереса выпускников к профильной математике и естественно-научным дисциплинам. Для обеспечения прав участников экзаменов успешно применялись такие механизмы, как родительский контроль и подача обращений через платформу Госуслуг. Также сохраняются особые условия проведения ГИА для выпускников из воссоединенных регионов и приграничных территорий.

Были представлены планы по цифровизации экзаменационных процедур, которые предусматривают создание специализированных сервисов на портале Госуслуг. В 2026 году в пилотном режиме будет апробировано отечественное программное обеспечение в 21 регионе страны. Для повышения объективности экзаменов продолжается работа по оснащению ППЭ устройствами подавления сигналов мобильной связи.

Проведенное совещание позволило выработать единые подходы к организации государственной итоговой аттестации, поскольку это способствует повышению качества образовательных услуг. Полученные в ходе экзаменационной кампании данные будут использованы для совершенствования учебного процесса в регионах. Реализация запланированных мероприятий направлена на обеспечение равных условий для всех участников образовательного процесса, — отметила заместитель министра образования, науки и молодёжи Республики Крым Светлана Беспалова.

источник: по информации пресс-службы Минобразования РК