Госуслуги: доступна информация о наличии объектов культурного наследия на земельных участках Севастополя

Севастопольцы могут получить сведения о наличии или отсутствии объектов культурного наследия на земельных участках через Госуслуги. Заинтересованные лица могут запросить информацию о наличии на участке объектов культурного наследия, необходимости проведения историко-культурной экспертизы, а также требованиях к использованию территорий в границах защитных зон, зон охраны и территорий объектов культурного наследия.

Сервис особенно актуален для застройщиков и технических заказчиков, планирующих проведение строительных или земляных работ. Полученные сведения позволяют заранее определить, имеются ли на участке объекты археологического наследия, и избежать их возможного повреждения.

По итогам 2025 года более 540 жителей Севастополя обратились за получением данной услуги, при этом 78% заявлений было подано в электронном виде.

Госуслуги позволяют подать заявление дистанционно в любое удобное время, исключая необходимость посещения различных ведомств и организаций, — отметил заместитель начальника управления — начальник отдела развития инфраструктуры электронного правительства Владимир Заячников.

Срок оказания услуги составляет 15 рабочих дней. Государственная услуга в электронном виде предоставляется в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя