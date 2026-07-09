Госветслужба Севастополя контролирует безопасность продуктов на официальных рынках. Ежедневно

Специалисты государственной ветеринарной службы исследуют товары еще до открытия торговли, что гарантирует севастопольцам и гостям города безопасность ранних бахчевых — арбузов и дынь, а также молочной и мясной продукции в условиях летней жары.

Исследования ранних арбузов показали прекрасные результаты: уровень нитратов находится в строгих пределах нормы, поэтому покупатели могут смело выбирать сезонные бахчевые, — ведущий ветеринарный врач лаборатории ярмарки «Центральная» Светлана Штукатурова.

Проверка начинается рано утром. Врач осматривает товар, фиксирует условия доставки и температурный режим, после чего проводит лабораторные исследования. Разрешение на реализацию продукция получает только после полного цикла экспертиз.

Особое внимание в летний период уделяется сохранности скоропортящихся товаров. Каждый торговый павильон оснащен автономным генератором, который мгновенно запускается при отключении электричества и поддерживает необходимый температурный режим для мяса, рыбы и молока.

Эксперты рекомендуют жителям соблюдать простые правила: скоропортящиеся продукты лучше оставлять у продавца до завершения покупок, а молочную продукцию перед употреблением обязательно кипятить. Ягоды стоит приобретать небольшими порциями, тщательно мыть или сразу замораживать.

Ветеринарно-санитарная экспертиза на рынках включает многоуровневую систему контроля: подтверждение благополучия хозяйства-поставщика по инфекционным болезням, проверку условий транспортировки и дозиметрические замеры. Молоко дополнительно исследуют на антибиотики, радионуклиды и возбудителей бруцеллеза.

В среднем за месяц служба проводит более 15 тысяч экспертиз и 35 тысяч исследований пищевой продукции — такие объемы контроля в два раза превышают минимальные нормативы и позволяют проверять каждую партию товаров перед поступлением в продажу. Только за прошлый месяц специалисты выдали более 66 тысяч сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции животного происхождения.

По вопросам консультации и записи на прием жители могут обращаться в государственную ветклинику по адресу: улица Могилевская, 16 (ежедневно с 8:00 до 20:00), или по телефонам: +7 (8692) 49-21-96 (регистрация во ФГИС «Меркурий»), +7 (8692) 48-94-16 (лабораторные исследования), +7 (978) 300-95-65 (вакцинация животных).

источник: пресс-служба Правительства Севастополя