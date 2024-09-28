Госветслужба в Севастополе провела межрегиональные учения по ликвидации условного очага гриппа птиц

На Тороповой даче прошли межрегиональные учения по ликвидации условного очага гриппа птиц. Основная цель учений – отработка оперативных мер по ликвидации высокопатогенного гриппа птиц, межведомственного взаимодействия федеральных и региональных органов власти, муниципальных образований, госветслужб соседних субъектов при возникновении очагов особо опасных болезней животных.

В мероприятии приняли участие специалисты госветслужбы Севастополя, Херсонской и Запорожской областей, госкомитета Республики Крым и Краснодарского края, представители Россельхознадзора, Роспотребнадзора, МЧС, МВД, органов власти.

Хочу пожелать успешных учений, научиться слаженно работать и оперативно взаимодействовать всем службам и органам власти на всех уровнях – это залог успеха по недопущению и распространению особо опасных болезней животных, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя первого заместителя губернатора и председатель противоэпизоотической комиссии при Правительстве Севастополя Алексея Парикина.

В рамках учений также состоялся смотр материально-технического обеспечения госветслужбы Севастополя, ветеринарного автотранспорта и современного оборудования.

Наша основная задача в максимально короткий срок принять все необходимые действия для купирования вспышек опасных болезней, и от того, насколько наши действия будут слаженными, зависит успех в борьбе с болезнями животных, – отмечает начальник управления ветеринарии Николай Дмитрив.

По результатам мероприятия специалисты госветслужбы продемонстрировали полную готовность к оперативному проведению мероприятий по ликвидации и недопущению распространения болезни.

Напомним, межрегиональные учения по отработке межведомственного взаимодействия при угрозе возникновения очагов особо опасных болезней животных, проводятся в рамках реализации плана дорожной карты по обеспечению ветеринарной безопасности Российской Федерации, утвержденного Правительством Российской Федерации.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя