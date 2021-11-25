Готов ли к зиме «Крымавтодор»

Что говорят дорожники.

ГУП РК «Крымавтодор» проводит подготовку к зимнему периоду. С ноября все структурные подразделения предприятия перешли на зимний режим содержания дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. Для обеспечения безопасности дорожного движения в зимний период необходима специализированная техника. Филиалами готовятся 216 единиц техники, в том числе: 26 автогрейдеров, 83 пескоразбрасывателя, 44 погрузчика.

В предзимний период особое внимание уделяется закупке противогололедных материалов. «Крымавтодор» закупает на зиму 23 400 тонны песка и 3400 тонн соли.

С 9 ноября, по распоряжению ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым», на Ангарском и Грушевском перевалах, а также на Шапке партизан введено круглосуточное дежурство, в остальных районах — при ухудшении погодных условий, — сообщили в ГУП РК «Крымавтодор».

Кроме того, организовано постоянное круглосуточное взаимодействие дежурно-диспетчерской службы предприятия с органами власти местного самоуправления, МЧС, ГИБДД, метеорологическими службами.

Что говорят в ГИБДД.

Многие муниципалитеты заключили договоры на обслуживание с госпредприятием «Крымавтодор», но оно, отмечают в ГИБДД, может не справиться с наплывом обращений. Как отметил начальник УГИБДД МВД по РК Анатолий Борисенко, автопарк «Крымавтодора» для расчистки дорог включает 216 единиц техники. Заготовлено 13,1 тысячи тонн песка и 1,7 тысячи тонн соли. А вот химических реагентов пока не заготовлено вообще.

Как показала практика прошлого сезона, в условиях снегопада ГУП «Крымавтодор» использовал до 2,5 тысячи тонн песчано-солевой смеси в сутки. Соответственно, имеющихся на данный момент запасов противоледных материалов не хватит более чем на шесть суток, – заявил Борисенко.

Кроме того, по его словам, в целом в Крыму отсутствуют проекты содержания автомобильных дорог и улиц, поэтому нет обоснованного требования к количеству техники и противогололедных материалов, которые должны быть подготовлены к зимнему периоду.

В связи с этим у собственников и подрядных организаций отсутствует информация о необходимом количестве специализированной техники, а также запасов противогололедных смесей. Исходя из вышеперечисленных фактов, подрядная организация, осуществляющая содержание автомобильных дорог и улиц Республики Крым до настоящего времени, я считаю, не готова в полном объеме к выполнению обязанностей по содержанию улично-дорожной сети, – заключил начальник УГИБДД.

Вызывает опасение и Симферополь. В прошлом году двухдневный снегопад заставил сосредоточить в крымской столице едва ли не всю крымскую снегоуборочную технику. На сегодня в Симферополе для содержания 850 километров дорог имеется только 12 единиц техники. Какая уж тут готовность к зиме. Впрочем, время еще есть. Снег в Крыму ожидается только в середине декабря. Подробнее о погоде на полуострове – на КрымМЕТЕО .