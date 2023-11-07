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Готовь сани летом, а пляжи – в ноябре. В Феодосии кардинально меняют пляжную инфраструктуру

Готовь сани летом, а пляжи – в ноябре. В Феодосии кардинально меняют пляжную инфраструктуру

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма 20:34 07.11.2023

В Крыму большое внимание уделяется развитию и обустройству пляжной инфраструктуры. На пляже № ФЕ-18 по ул. Керченское шоссе в Феодосии ведется полное обустройство пляжа. На необходимые работы были выделены грантовые средства в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры». Полученная субсидия позволит индивидуальному предпринимателю обновить пляжную инфраструктуру, которая станет более комфортной и привлекательной для гостей полуострова.

Для максимального удобства отдыхающих на пляже проведут реконструкцию инженерных систем, оборудовали парковки, новые теневые навесы, бунгало и беседки. Также в рамках грантовой поддержки будут приобретены 16 бунгало и 84 зонта. Для малышей появится отдельный бонус – игровая площадка, а взрослым и детям более старшего возраста – тренажёрная площадка. Вместе с тем на обновленном пляже появится инфраструктура для лиц с ограниченными возможностями здоровья, приобретут и установят 4 пандуса, — рассказали в Главном управлении по реализации национальных проектов.

Готовь сани летом, а пляжи – в ноябре. В Феодосии кардинально меняют пляжную инфраструктуру

Субсидию для создания туристической инфраструктуры в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» выделило Правительство РФ в 2022 году. Победителей от Крыма отбирала конкурсная комиссия при республиканском министерстве курортов и туризма. Общая сумма грантов, направленная крымским предпринимателям для реализации проектов, составила свыше 150 млн. рублей. По итогам конкурса определено 18 получателей средств федеральной субсидии в 2023 году. При этом средства выделяются на условии софинансирования с бизнесом.

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Готовь сани летом, а пляжи – в ноябре. В Феодосии кардинально меняют пляжную инфраструктуру

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