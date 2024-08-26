Готовность к новому учебному году образовательных учреждений на контроле Правительства Севастополя

Результаты работы комиссий по оценке готовности образовательных организаций к началу нового учебного года обсудили на аппаратном совещании в Правительстве Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева. Доклад представил директор департамента образования и науки Максим Кривонос.

С 29 июля по 16 августа в городе работали шесть приёмочных комиссий, в их состав, кроме представителей органов власти, впервые вошли родители учеников. Из 170 учебных заведений города проверено 163 – в 7 организациях выполняется капитальный ремонт.

По состоянию на 26 августа из 163 предъявленных к проверке учреждений приняли 160. На сегодняшний момент у нас ещё в работе школа № 12 – у нас было поручение дополнительно провести ремонт некоторых помещений, которые не попали в прошлом году в капремонт, департамент капстроительства держит вопрос на контроле, школа № 43 – это на ул. Молочной, у нас там завершение обустройства улично-дорожной сети, с сентября мы открываем и сад, и школу, и там начнутся занятия, и школа № 47 – там завершается благоустройство в части безопасности. Вот эти три объекта у нас в работе, на этой неделе планируем, что примем их, чтобы учебный процесс начался, — цитирует пресс-служба Максима Кривонос.

В ходе приёмки комиссии проверяли соблюдение санитарных норм и правил, выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и другие моменты, связанные с подготовкой к началу учебного года. Особое внимание уделили состоянию подвальных (заглубленных) и других помещений для укрытия учеников во время сигнала «Внимание всем! Воздушная тревога!». Во всех образовательных организациях создан запас бутилированной воды, медикаментов, обеспечены места для сидения.

Предварительно в новом учебном году за парты сядут 5 073 первоклассника – приём заявлений завершится 5 сентября.

Со 2 сентября начинается учебный процесс. В этом году с учётом имеющихся ограничений в связи с режимом, действующим на территории Севастополя, предлагаем провести линейки для учащихся 1-х и 11-х классов с приглашением родителей с определёнными ограничениями по количеству. Это обусловлено безопасностью и быстротой эвакуации в случае каких-то опасностей. Мы предварительно проработали вопрос, чтобы открыли все, в том числе эвакуационные пути, чтобы в случае тревоги могли все оперативно зайти в помещение и в предусмотренных местах для укрытия переждать тревогу, — отмечает директор департамента образования и науки.

Губернатор Михаил Развожаев подчеркнул, что решение об организации торжественных линеек должен принять оперштаб.

Не везде есть большие актовые залы, чтобы провести линейки в школе, и в целом формат уличной торжественной линейки больше востребован родителями и детьми, но вопрос безопасности на первом месте. Его ещё проработаем, нужно решение штаба, сегодня или завтра примем его с учётом всех материалов, — заявил глава города.

Учащиеся классов со 2-х по 10-е, которые не будут принимать участие в линейке, 2 сентября начнут обучение по расписанию.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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