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Готовность насыпи новой трассы к скому мосту со стороны Краснодарского края — более 80%
Иллюстрация: pxhere.com

Готовность насыпи новой трассы к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края — более 80%

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 16:46 01.02.2024

Строительство ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Насыпь новой трассы со стороны Краснодарского края в обход некоторых населенных пунктов к Крымскому мосту выполнена более чем на 80%, завершить работы планируют к концу 2024 года. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Республики Крым.

Новый подъезд к Крымскому мосту достроят к концу 2024 года. Насыпь будущей скоростной трассы А-289 «Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — Новороссийск – Керчь» выполнена на 81%. Строители уже выполнили устройство опор 32 искусственных сооружений, — говорится в сообщении.

Уточняется, что на трассе будут оборудованы разделители транспортных потоков, необходимое освещение. Строительство ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

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ТАСС напоминает: строительство новой трассы стартовало в 2021 году. Трасса будет четырехполосной, ее протяженность составит 119 км, она пройдет в обход населенных пунктов, расчетная пропускная способность трассы составит 40 тыс. автомобилей в сутки, в рамках строительства предусмотрено оборудование новых мостов через реки, десяти разноуровневых развязок и других искусственных сооружений.

После открытия моста через Керченский пролив нагрузка на трассы в Краснодарском крае значительно возросла: по ним в Республику Крым едут туристы, везут грузы. Строительство новой трассы призвано разгрузить существующую дорогу, сократить время в пути до Крымского моста.

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