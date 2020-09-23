Говорят: подрядчик неопытный. В Севастополе — претензии к мосту через суходол на ул. Пожарова

Мост через суходол на ул. Пожарова в Севастополе еще не сдали, а к качеству уложенного там асфальта у жителей города уже есть серьезные претензии. Уложенный по новой технологии щебеночно-мастичный асфальтобетон пошел «волнами» на внутренней полосе на спуске к мосту. Отвечая на вопрос «Севастопольской газеты» , как такое могло случиться, директор департамента транспорта Сергей Румянцев подтвердил, что проблема есть и не только на суходоле. На остановке общественного транспорта на пл.Ушакова асфальт тоже уже волнистый.

Да, на самом деле такая проблема существует. Я сам на нее обратил внимание. В обоих случаях при работе строителями был применен щебеночно-мастичный асфальтобетон, — цитирует «СГ» чиновника.

Это новые для Севастополя технологии, и ситуация усложнилась отсутствием должных материалов. А именно — щебня. По словам Сегея Румянцева, все необходимые для строительства материалы на трассу «Таврида», где также применяется этот метод, привозят из Краснодара и Турции. В Севастополе использовали местную щебенку, и, как видно, качество от этого не улучшилось.

Сергей Румянцев допускает, что в проблемах на мосту через суходол может быть виновата и армирующая сетка, которую как-то не так уложили под пятисантиметровый слой верхнего щебневого покрытия.

Скорее всего, подрядчики не имеют достаточно опыта при работе по этой технологии. Нужны исполнители, обладающие достаточным опытом и всей необходимой для таких работ техникой, — резюмировал директор транспортного департамента, пообещав журналистам подумать, что можно предпринять в данном случае для исправления волн.

«Севастопольская газета» узнала в пресс-службе Балаклавского рудоуправления, что на 7-й этап трассы «Таврида» и на Крымский мост щебень поставляло это севастопольское предприятие. Нареканий на качество нет.

Руководитель пресс-службы АО «ВАД», строящего «Тавриду», Григорий Назаров уточнил, что местный щебень идет только на подушку дороги. Все три слоя асфальтобетона на семи этапах трассы уложили, используя щебень, привезенный с материка. Крымский — не подходит дорожникам по прочности.