Говорят — ради безопасности: для квартир с газом планируют ввести новое правило

Владельцы жилья с газовым оборудованием должны устанавливать в квартирах специальные датчики газа — такую идею предложил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Цель таких датчиков — контролировать уровень загазованности в квартире и в случае утечек автоматически отключать подачу газа.
Идею поддержали в Минстрое. Чиновники считают, что такие меры позволят обезопасить жильцов квартир в газифицированных домах. Кроме того, интеллектуальная система учета газа не позволит жителям вмешиваться в работу счетчиков и подкручивать их в свою пользу.
источник: ЦИАН
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