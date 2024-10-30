Говорят — ради безопасности: для квартир с газом планируют ввести новое правило

Идею поддержали в Минстрое. Чиновники считают, что такие меры позволят обезопасить жильцов квартир в газифицированных домах. Кроме того, интеллектуальная система учета газа не позволит жителям вмешиваться в работу счетчиков и подкручивать их в свою пользу.

источник: ЦИАН