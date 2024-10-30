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Говорят - ради безопасности: для квартир с газом планируют ввести новое правило
фото: pikist.com

Говорят — ради безопасности: для квартир с газом планируют ввести новое правило

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:09 30.10.2024

Владельцы жилья с газовым оборудованием должны устанавливать в квартирах специальные датчики газа — такую идею предложил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Цель таких датчиков — контролировать уровень загазованности в квартире и в случае утечек автоматически отключать подачу газа.

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Идею поддержали в Минстрое. Чиновники считают, что такие меры позволят обезопасить жильцов квартир в газифицированных домах. Кроме того, интеллектуальная система учета газа не позволит жителям вмешиваться в работу счетчиков и подкручивать их в свою пользу.

источник: ЦИАН

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