Градостроительный совет рассмотрел три проекта комплексного развития территорий Севастополя

Основная идея состояла в том, чтобы сохранить исторически сложившуюся концепцию и строить квартал вокруг спортивного ядра. По итогам обсуждений решили построить в центре квартала академию тенниса, в Севастополе это один из самых популярных видов спорта. В рамках КРТ застройщик передаст объект городу — здесь будут крытые и открытые корты, где мы будем развивать, прежде всего, детский спорт и сможем создать центр досуга для взрослых, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Первым проектом стала архитектурно-градостроительная концепция развития территории Фиолентовского шоссе, 4. В 1980-е годы здесь располагался мототрек — база для тренировок советской сборной. Сейчас территория в запустении. На этом месте планируется создать жилой квартал, при этом ядром застройки станет спортивный объект — академия тенниса, которую построит застройщик и передаст городу. Также здесь будут построены детский сад, торговый центр, на территории будет обустроена парковка; согласно условиям КРТ, город получит не менее 5% жилого фонда.

В Правительстве Севастополя состоялось заседание градостроительного совета под председательством Михаила Развожаева. Его участники рассмотрели три проекта комплексного развития территорий. Все они ранее уже были рассмотрены градсоветом и отправлены на доработку; сегодня были представлены финальные варианты проектов.

Потребность города в новом спортивном объекте отметил и председатель Законодательного Собрания Владимир Немцев.

Спасибо разработчикам, которые прислушались ко всем замечаниям, высказанным на предыдущем заседании градостроительного совета. Концепция развития территории отражает и мнение местных жителей, и первоначальное спортивное назначение участка. Теннисных кортов действительно сейчас не хватает в Севастополе, — отмечает Владимир Немцев.

Градостроительный совет одобрил концепцию комплексного развития территории на Фиолентовском шоссе. В дальнейшем проект рассмотрит архитектурно-художественный совет.

Также градсовет рассмотрел проект комплексного развития территории жилой застройки в районе Сапун-горы. В программе КРТ участвуют три компании; два проекта ранее были одобрены членами градсовета, третий проект застройщик вписал в общую концепцию и сегодня представил для обсуждения.

По словам директора ООО «АПБ «Основа» Максима Стрецкиса, в микрорайоне запланировано строительство многоквартирных жилых домов и создание социальной инфраструктуры.

Поскольку территория включает три смежных участка, у застройщиков есть возможность интеграции инфраструктурных объектов — таким образом, совместными усилиями мы сможем удовлетворить все потребности жителей. Помимо жилого массива, на территории предусмотрено строительство двух детских садов и школы, медицинского учреждения, физкультурно-оздоровительного комплекса, торгово-офисного здания, обустройство парковки. Примерная стоимость реализации проекта составит 32 миллиарда рублей, — сообщил Максим Стрецкис.

Программа комплексного развития территории разработана с учетом перспективного роста района. Члены градостроительного совета на сегодняшнем заседании подняли вопрос о развитии коммунальной инфраструктуры на этом участке.

По моему поручению создана рабочая группа, которую возглавляет мой первый заместитель Алексей Николаевич Парикин. Параллельно с реализацией проекта будет идти работа по модернизации 3-го гидроузла, водо- и газоснабжению. При подписании программы КРТ это всё будет учтено и закреплено в документах. Все зоны КРТ в Севастополе будут строиться параллельно с развитием необходимой коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, — подчеркивает губернатор.

Сенатор Совета Федерации Екатерина Алтабаева поддержала проект, но отметила, что перед его реализацией необходимо проработать вопрос о развитии подъездных путей.

Поддерживаю представленный проект, и вместе с этим считаю, что необходимо тщательно проработать вопрос транспортной доступности и развитии подъездных путей в районе Сапун-горы и в целом на Корабельной стороне. Уже сейчас в районе то и дело образовываются пробки, а с ростом населения ситуация осложнится, поэтому развитие дорожной сети считаю одной из важнейших задач, — заявила Екатерина Алтабаева.

Максим Стрецкис пояснил, что особенностью КРТ является полностью сформированная социальная инфраструктура, позволяющая снизить перемещения людей по городу.

Поскольку рядом с жилыми домами находятся детские сады, школы и спортивные учреждения, у родителей нет необходимости возить детей в другие районы, а наличие торгово-офисных помещений позволяет обеспечить для людей рабочие места. Основная жизнедеятельность происходит в границах района, — подчеркивает архитектор.

Третьим проектом, который рассмотрел градсовет, стала архитектурно-градостроительная концепция комплексного развития территории в районе сёл Терновка и Родное. Здесь запланирована индивидуальная жилая застройка на 511 участков, из которой 46 участков будут переданы городу для участников специальной военной операции и членов их семей. На территории будут располагаться школа и большой парк.

Наша задача — сохранить эксклюзивность этой территории и при застройке сделать так, чтобы все малоэтажные индивидуальные дома были оформлены в едином стиле. Освоение этой земли не начнётся до того, как будет подписан договор КРТ, в котором будут чётко прописаны все требования к застройке, — говорит Михаил Развожаев.

После того, как будут проработаны все инженерные и архитектурные вопросы, проект комплексного развития территории будет представлен жителям села Терновка.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя