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График работы музея "Херсонес Таврический" в новогодние и рождественские праздники
иллюстрация: пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"

График работы музея «Херсонес Таврический» в новогодние и рождественские праздники

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:56 22.12.2021

В связи с предстоящими зимними праздниками (Новым годом и Рождеством Христовым) музей-заповедник «Херсонес Таврический» уведомляет об изменениях в графике приема посетителей. Так:

  • 31 декабря 2021 года музей-заповедник работает с 09:00 до 15:00 (допуск посетителей на территорию прекращается в 14:30);
  • время работы экспозиционных и выставочных залов – с 09:00 до 14:00;
  • время работы касс музея-заповедника – с 09:00 до 14:30;
  • время работы туалетов – с 09:00 до 15:00;
  • время работы сувенирного магазина – не работает.

1 января 2022 года музей-заповедник «Херсонес Таврический» не работает. Его территория, экспозиционные и выставочные залы будут закрыты.

Доступ в Свято-Владимирский кафедральный собор 1 января 2022 года будет открыт через центральную входную группу музея-заповедника (вход свободный).

Со 2 января 2022 года музей-заповедник будет работать по следующему графику:

  • территория Херсонеса Таврического будет открыта для посещения с 09:00 до 18:00 (допуск гостей прекращается в 17:30);
  • выставочные и экспозиционные залы будут работать с 09:00 до 17:00.

На период проведения Рождественских богослужений в Свято-Владимирском кафедральном соборе будет обеспечен проход для верующих через центральную входную группу:

  • 6 января 2022 года с 16:00 до 20:00 – на Всенощное бдение;
  • с 22:00 до 03:00 – на ночную Божественную литургию;
  • 7 января 2022 года с 07:30 – на Божественную литургию.

Обращаем ваше внимание, что западная входная группа в Рождественскую ночь с 6 на 7 января 2022 года будет закрыта с 17:30 до 07:00. Напоминаем, что попасть на территорию Херсонеса Таврического можно, взяв с собой средства индивидуальной защиты и пройдя обязательную проверку температуры тела на входе в учреждение культуры. Для посещения музея под открытым небом QR-код или ПЦР-тест не требуются. Однако обращаем ваше внимание, что при осмотре постоянных и временных экспозиций Херсонеса Таврического, а также во время обзорных и тематических экскурсий с собой гостям обязательно иметь паспорт, QR-код о вакцинации или перенесённом заболевании либо ПЦР-тест, срок действия которого не превышает 48 часов после получения результатов исследования, — подчёркивают в пресс-службе музея-заповедника «Херсонес Таврический».

График работы музея "Херсонес Таврический" в новогодние и рождественские праздники

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