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График работы Отделения Социального фонда России в Севастополе в новогодние праздники

График работы Отделения Социального фонда России в Севастополе в новогодние праздники

Опубликовал: КрымPRESS в Социальная сфера РК 13:07 29.12.2023

Клиентские службы Отделения Социального фонда России по г. Севастополю в 2023 году завершают прием граждан 29 декабря.

4 января 2024 года для удобства севастопольцев будут работать: клиентская служба № 3 (ул. Киевская, зд. 11) и клиентская служба № 4 (ул. Н. Музыки, д. 60А). Прием по сокращенному графику с 09:00 до 17:00 без перерыва.

К стандартному графику работы клиентские службы СФР вернутся 9 января 2024 года.

Единый контакт-центр по социальным вопросам 8-800-100-00-01 в этом году будет вести консультирование в обычном режиме до 29 декабря включительно. Перед Новым годом центр перейдет на сокращенный график работы: 30 декабря – с 2 до 17 часов, 31 декабря – с 4 до 13 часов. С 3 января до конца праздников операторы будут вести прием обращений ежедневно с 2 до 17 часов. 9 января контакт-центр вернется к стандартному графику.

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Напомним, что получить услуги Фонда в течение всех новогодних праздников можно через портал госуслуг.

источник: пресс-служба Отделения СФР по г. Севастополю

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