График работы структурных подразделений ММЦ ФМБА России в Ялте с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая

Многопрофильный стационар, травматолого-ортопедическое отделение поликлиники № 1, Родильный дом — круглосуточно.
Детская поликлиника:
- 2,3,8,10 мая
- дежурный врач-педиатр на приеме в кабинете неотложной помощи; Экспресс-группа Клинико-диагностической лаборатории — с 8.00 до 14.00.
Поликлиника № 2 (Гурзуф):
- 3,10 мая
- дежурный врач-педиатр на приеме; Дежурный врач-терапевт на приеме — с 8.00 до 14.00
Поликлиника № 3 (Алупка):
- 3,10 мая
- дежурный врач-педиатр на приеме; Дежурный врач-терапевт на приеме — с 8.00 до 14.00.
Поликлиника № 1:
- 2,3,8,10 мая
- отделение неотложной помощи: вызов врача на дом (прием вызовов с 8.00 до 12.00); Кабинет неотложной помощи -Дежурный фельдшер; Кабинет инфекционных заболеваний — с 8.00 до 14.00.
Стоматологическая поликлиника:
- 3,10 мая
- отделение для взрослых — дежурный врач стоматолог
- отделение для детей — дежурный врач стоматолог — с 8.00 до 13.00.
Женская консультация:
- 3,10 мая
- дежурный врач акушер-гинеколог — с 9.00 до 14.00.
- в остальные дни прием беременных женщин осуществляется в родильном доме при острых и неотложных состояниях.
источник: пресс-служба администрации Ялты
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