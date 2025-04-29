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График работы структурных подразделений ММЦ ФМБА России в Ялте с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая
иллюстрация: pxhere.com

График работы структурных подразделений ММЦ ФМБА России в Ялте с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 13:41 29.04.2025

Многопрофильный стационар, травматолого-ортопедическое отделение поликлиники № 1, Родильный дом — круглосуточно.

Детская поликлиника:

  • 2,3,8,10 мая
  • дежурный врач-педиатр на приеме в кабинете неотложной помощи; Экспресс-группа Клинико-диагностической лаборатории — с 8.00 до 14.00.

Поликлиника № 2 (Гурзуф):

  • 3,10 мая
  • дежурный врач-педиатр на приеме; Дежурный врач-терапевт на приеме — с 8.00 до 14.00

Поликлиника № 3 (Алупка):

  • 3,10 мая
  • дежурный врач-педиатр на приеме; Дежурный врач-терапевт на приеме — с 8.00 до 14.00.

Поликлиника № 1:

  • 2,3,8,10 мая
  • отделение неотложной помощи: вызов врача на дом (прием вызовов с 8.00 до 12.00); Кабинет неотложной помощи -Дежурный фельдшер; Кабинет  инфекционных заболеваний  — с 8.00 до 14.00.

Стоматологическая поликлиника:

  • 3,10 мая
  • отделение для взрослых — дежурный врач стоматолог
  • отделение для детей — дежурный врач стоматолог — с 8.00 до 13.00.

Женская консультация:

  • 3,10 мая
  • дежурный врач акушер-гинеколог — с 9.00 до 14.00.
  • в остальные дни прием беременных женщин осуществляется в родильном доме при острых и неотложных состояниях.

источник: пресс-служба администрации Ялты 

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