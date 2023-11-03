График работы структурных подразделений ММЦ ФМБА России в Ялте в ноябрьские праздничные дни

Детская поликлиника 6 ноября:
- Дежурный врач-педиатр на приеме в кабинете неотложной помощи — с 8.00 до 14.00.
Поликлиника № 2 (Гурзуф) 6 ноября:
- Дежурный врач-педиатр и врач-терапевт на приеме — с 8.00 до 14.00.
Поликлиника № 3 (Алупка) 6 ноября:
- Кабинет врача общей практики, кабинет неотложной помощи, кабинет выдачи листов нетрудоспособности — с 9.00 до 13.00.
Поликлиника № 1 4 и 6 ноября
- Кабинет инфекционных заболеваний, кабинет выдачи листов нетрудоспособности, лаборатория ПЦР с отделением ИФА — с 8.00 до 14.00.
- Кабинет неотложной помощи, отделение неотложной помощи: вызов врача на дом (прием вызовов с 8.00 до 15.00) — с 8.00 до 20.00.
- 6 ноября — кабинет вакцинации — с 9.00 до 14.00.
Стоматологическая поликлиника 4, 6 ноября
- Отделение для взрослых — с 8.00 до 13.00.
4 ноября
- Отделение для детей — с 8.00 до 13.00.
Женская консультация 4 ноября
- Дежурный врач акушер-гинеколог — С 8.00 до 13.00. В остальные дни прием беременных женщин осуществляется в родильном доме при острых и неотложных состояниях.
источник: пресс-служба администрации Ялты
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