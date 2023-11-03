Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | Здравоохранение Крыма | График работы структурных подразделений ММЦ ФМБА России в Ялте в ноябрьские праздничные дни
актуально в республике
График работы структурных подразделений ММЦ ФМБА России в Ялте в ноябрьские праздничные дни

График работы структурных подразделений ММЦ ФМБА России в Ялте в ноябрьские праздничные дни

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 12:33 03.11.2023

График работы структурных подразделений ЯММЦ ФМБА России с 4 по 6 ноября 2023 года.  Отмечается, что стационар, травмпункт поликлиники № 1, родильный дом — работают в круглосуточном режиме.

Детская поликлиника 6 ноября:

  • Дежурный врач-педиатр на приеме в кабинете неотложной помощи — с 8.00 до 14.00.

Поликлиника № 2 (Гурзуф) 6 ноября:

  • Дежурный врач-педиатр и врач-терапевт на приеме — с 8.00 до 14.00.

Поликлиника № 3 (Алупка) 6 ноября:

  • Кабинет врача общей практики, кабинет неотложной помощи, кабинет выдачи листов нетрудоспособности — с 9.00 до 13.00.

Поликлиника № 1 4 и 6 ноября

  • Кабинет инфекционных заболеваний, кабинет выдачи листов нетрудоспособности, лаборатория ПЦР с отделением ИФА — с 8.00 до 14.00.
  • Кабинет неотложной помощи, отделение неотложной помощи: вызов врача на дом (прием вызовов с 8.00 до 15.00) — с 8.00 до 20.00.
  • 6 ноября — кабинет вакцинации — с 9.00 до 14.00.
Узнайте больше:  В селе Богатое Белогорского района открыли новое здание врачебной амбулатории

Стоматологическая поликлиника 4, 6 ноября

  • Отделение для взрослых — с 8.00 до 13.00.

4 ноября

  • Отделение для детей — с 8.00 до 13.00.

Женская консультация 4 ноября

  • Дежурный врач акушер-гинеколог — С 8.00 до 13.00. В остальные дни прием беременных женщин осуществляется в родильном доме при острых и неотложных состояниях.

источник: пресс-служба администрации Ялты

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: здравоохранение Крыма

Комментарии для сайта Cackle
здравоохранение Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.