Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Гражданам России не потребуется предоставлять справки для получения пособий и социальных выплат

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Гражданам России не потребуется предоставлять справки для получения пособий и социальных выплат
Фото: E-zdravnitsa.ru

Гражданам России не потребуется предоставлять справки для получения пособий и социальных выплат

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:21 13.06.2020

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал Распоряжение, согласно которому для получения социальной поддержки гражданам не потребуется предоставлять справки. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Кабмина РФ.

Гражданам для получения социальной поддержки не придется собирать справки. Необходимые сведения госорганы, отвечающие за назначение пособий и выплат, в том числе семьям с детьми от 3 до 7 лет, будут получать в ходе межведомственного информационного взаимодействия, — говорится в пояснительной записке.

В пресс-службе Правительства отметили, что у органов исполнительной власти сейчас нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительных запросов определить, нуждается ли гражданин в социальной поддержке. Данным распоряжением предусматривается расширение перечня информации, которой органы (в том числе, Фонд социального страхования, Пенсионный фонд России, Росреестр и ФНС) смогут пользоваться для назначения выплат.

Гражданам России не потребуется предоставлять справки для получения пособий и социальных выплат

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.