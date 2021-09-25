«Гражданин – государство»: искусственный интеллект поможет российским властям в диалоге с населением

В рамках Всероссийского форума ПРОФ-IT состоялась панельная дискуссия «Инфраструктура для принятия государственных управленческих решений. ЦУР как драйвер цифровизации». Участники обсудили использование высоких технологий в системе обратной связи «гражданин – государство».

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов сообщил, что одна из целей ведомства – создание удобных цифровых сервисов для взаимодействия жителей и государства.

Мы совсем недавно видели, как происходит цифровая трансформация таких консервативных тем как избирательный процесс. Теперь граждане могу проголосовать дистанционно. Обратная связь – это, очевидно, один из базовых цифровых сервисов, который мы должны обеспечить. Задача платформ: принять сообщение, классифицировать, определить местоположение, найти исполнителя и вернуть гражданину решение проблемы. Внедрение сервисов обратной связи происходит одновременно с развитием сети ЦУР, – подчеркнул Качанов.

Все обращения, поступающие от граждан через сервис «Госуслуги. Решаем вместе» и социальные сети аккумулируются на тепловой карте. За счет этого становится возможной оперативная реакция властей на вопросы в каждом конкретном регионе. Функционал таких сервисов требует сложной аналитической работы с большим количеством данных. Первый заместитель главы АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин отметил, что ЦУР работают с огромными массивами данных, в связи с чем решения по автоматизации процессов обработки весьма востребованы.

Сегодня в тестовом режиме работают нейросети, с помощью которых можно автоматически ранжировать обращения граждан по качеству коммуникации и степени важности. Более сложные проблемные вопросы мгновенно попадают на рассмотрение властям. Использование нейросети в аналитике способно существенно сократить временные ресурсы, несмотря на рост количества обращений жителей в интернете, – рассказал Истомин.

Также спикер озвучил готовность ЦУР работать с решениями, разрабатываемыми частными IT-компаниями. На данный момент практически все Центры анализируют данные в ручном режиме.

Для региональных властей информация, предоставляемая на основании обратной связи от граждан, является своеобразным индикатором эффективности принимаемых решений. Люди реагируют не только на новые решения, но и на существующее положение дел в регионе. Так, в период с 16 по 23 сентября Центр управления регионом Республики Крым обработал 1289 сообщений граждан в социальных сетях. Основные темы: дороги (283 сообщения), благоустройство (180), ЖКХ (179), социальное обслуживание и защита (147), общественный транспорт (110) и другие.

На площадке форума также озвучили еще одну важную задачу – объединение всех государственных цифровых сервисов для граждан в одном месте, где жители смогут получать необходимую информацию и услуги и оставлять обращения.

Наша задача – создать воронку сообщений через единое окно, чтобы человек мог задать любой свой вопрос государству, получить услугу, не думая о том, в какое ведомство идти, к кому обращаться, – заявил Кирилл Истомин.

По материалам Центра управления регионом РК.