Гражданин Украины отправится в колонию строго режима на 12 лет — купил в Крыму наркотики и пытался торговать

33-летний гражданин Украины приговорен Белогорским районным судом Республики Крым к наказанию в виде 12 лет и 6 месяцев лишения свободы за покушение на незаконный сбыт наркотических средств. Виновный будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Суд квалифицировал действия подсудимого как покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), в крупном размере (ч.3 ст.30, п.«г» ч.4 ст.228.1 УК РФ). В суде установлено, что обвиняемый в сентябре 2019 года, располагая сведениями о месте приобретения и способах приобретения наркотических средств у неустановленных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», приобрел на территории Республики Крым наркотическое средство каннабис (марихуана) массой не менее 415,56 граммов. Приобретенное наркотическое средство молодой мужчина незаконно хранил при себе и, с целью дальнейшего его незаконного сбыта неопределенному кругу лиц, делал закладки и предоставлял сведения об их местоположении посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», — озвучили детали дела в пресс-службе Белогорского районного суда.

После задержания сотрудниками правоохранительных органов у осужденного при себе была обнаружена часть наркотического средства.

Приговор в законную силу не вступил.