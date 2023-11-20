Гражданство за инвестиции: какие страны готовы сделать вас «своим» за деньги и в чём может быть выгода

Механизмы программ могут различаться, но обычно они включают в себя определенные требования к инвестициям, такие как приобретение недвижимости, вложения в бизнес, покупка государственных ценных бумаг или вклады в банках. Соответственно, в обмен на выполнение этих условий участники программы получают право на получение гражданства или вида на жительство.

Отметим, что программы гражданства за инвестиции вызывают разные точки зрения. С одной стороны, их называют полезными для привлечения капитала и талантов, что однозначно способствует развитию принимающей страны. С другой стороны, их нередко критикуют из-за возможности злоупотреблений, включая возможность легализации средств или уклонения от налогообложения. Кроме того, существует риск, что такие программы могут использоваться для скрытия преступных доходов.

Важно отметить, что страны, предлагающие подобные программы, устанавливают свои собственные правила и условия, и эти программы могут изменяться с течением времени.