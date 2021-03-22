Грязная, мутная вода из кранов в домах симферопольцев уже история? «Вода Крыма» уверяет, что это так

Жителям Симферополя обещали больше не подавать грязную воду в квартиры.

В Симферополе из водопровода больше не должна течь грязная вода. Такое обещание дал гендиректор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов. Объяснение простое: из водохранилищ в горд подается все меньше воды, система «переориентирована» на подземные источники, ну а водоводы постепенно промылись.

На этой неделе практически исчезли жалобы по качеству воды от населения Симферополя — единицы остались, и то после аварий. То есть, вся та вода, которая гналась с западного направления, уже восстановила естественный ход. По городу Симферополю в принципе изменение потока с востока на запад уже закончилось, и мы предполагаем, что это (грязная вода) уже история, — сказал Баженов.

По данным «Воды Крыма», ежедневно для Симферополя с запада Крыма (из подземных источников) подается почти 100 тысяч кубометров воды. Но графики в ближайшее время отменены не будут. Воды хватает в обрез.

При таком подъеме воды, без изменений режима подачи воды на город Симферополь на продолжительное время гарантировано такок как есть водоснабжение, — заявил Баженов.