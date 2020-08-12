Грозил проверками и требовал «откупа»: в Севастополе чиновника «взяли» на взятке

В Севастополе в июле в контролирующий орган поступила жалоба о несоблюдении санитарно-эпидемиологических норм одним из индивидуальных предпринимателей. Узнав об этом, 63-летний ведущий сотрудник ведомства решил получить незаконную прибыль обманным путём.

Он сообщил предпринимателю о жалобе и пригрозил проверками, которые якобы могут быть проведены в отношении него, а чтобы избежать ответственности, потребовал 30 тысяч рублей. Распорядиться незаконно добытыми деньгами чиновник не успел: сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Севастополю в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задокументировали факт получения денег и задержали злоумышленника с поличным, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Все материалы по факту противоправной деятельности задержанного переданы в в Главное следственное управление Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю для принятия процессуального решения.