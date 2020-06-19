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Грузовое движение по железнодорожной части Крымского моста планируется запустить в начале июля

Грузовое движение по железнодорожной части Крымского моста планируется запустить в начале июля

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:53 19.06.2020

Грузовое движение по железнодорожной части Крымского моста, скорее всего, начнется в начале июля. Об этом сообщил спецпредставитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Думаю, в начале июля. Тем более что вчера в Крыму, как вы знаете, надеюсь, ни одного случая заболевания (коронавирусом – ред.) не зафиксировано, — сказал он.

Ранее Президент России Владимир Путин сообщал, что полноценное грузовое движение по Крымскому мосту будет открыто с 1 июля.

Напомним, Крымский мост — самый большой в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железной дорог. Автомобильная часть моста была введена в эксплуатацию в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось осенью того же года. 23 декабря 2019 года Президент РФ принял участие в открытии железнодорожной части транспортного перехода между Керчью и Таманью, по которому регулярно курсируют пассажирские поезда.

Грузовое движение по железнодорожной части Крымского моста планируется запустить в начале июля

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